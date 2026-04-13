Следующая «Метро» будет называться Metro 2039 — инсайдеры раскрыли планы Microsoft на анонс игры

Полноценный анонс первой со времён Metro Exodus флагманской игры во франшизе постапокалиптических шутеров от студии 4A Games не заставит себя долго ждать. Инсайдеры раскрыли точную дату и место проведения презентации.

О том, что анонс потенциальной Metro 4 состоится с 13 по 19 апреля, на прошлой неделе докладывали швейцарский блогер AlexandreNGamR и проверенный инсайдер Nate the Hate (он же NateDrake).

По данным Nate the Hate, презентация игры пройдёт 16 апреля на неанонсированном «небольшом» шоу Microsoft, а не в рамках неподтверждённого выпуска State of Play (тоже ожидается 16 апреля), как предполагалось изначально.

В преддверии анонса также стало известно финальное название игры. Если верить исполнительному редактору Windows Central Джезу Кордену (Jez Corden), проект будет именоваться Metro 2039. Информацию подтвердил и Nate the Hate.

Кроме того, сообщество датамайнеров «Вокруг-Билдов Metro|4A Games» на днях выложило в открытый доступ архив размером 130 Гбайт с наработками 4A Games по Metro 2039. Как минимум часть контента датируется 2022 годом.

На фоне утечки Сеть наводнили геймплейные ролики разной продолжительности и уровня качества с демонстрацией тех или иных элементов той версии Metro 2039. Прикреплять ссылки на эти видео мы не будем.

Напомним, 4A Games подтвердила следующую флагманскую Metro ещё осенью 2020 года, однако в 2022-м, по слухам, производство перезапустили. Так что на предстоящей презентации фанатов может ждать совсем другая игра.