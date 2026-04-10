Инсайдеры: спустя семь лет после Metro Exodus новая Metro наконец готова к анонсу

С выхода Metro Exodus прошло уже больше семи лет, и возвращения франшизы постапокалиптических шутеров от студии 4A Games долго ждать не придётся. По слухам, официальный анонс новой части уже не за горами.

Напомним, 4A Games подтвердила следующую флагманскую Metro ещё осенью 2020 года, однако спустя шесть лет игру до сих пор полноценно не представила. Предполагается, что в 2022-м производство перезапустили.

По данным инсайдера Nate the Hate (он же NateDrake), анонс потенциальной Metro 4 состоится на следующей неделе — с 13 по 19 апреля. До него об этом сообщил швейцарский блогер AlexandreNGamR.

О скорой презентации Metro 4 предупредило также сообщество «Вокруг-Билдов Metro|4A Games». По данным датамайнеров, премьера пройдёт 16 апреля в рамках неподтверждённого выпуска State of Play, о котором рассказывал Nate the Hate.

«До сих пор не смог подтвердить дату проведения [State of Play], но анонсы [Assassin’s Creed Black Flag Resynced] и новой Metro запланированы на следующую неделю», — доложил NateDrake в обсуждении на форуме ResetEra.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced — ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag. О том, что игру анонсируют 16 апреля, ранее сообщали пользователь BlackBate с ResetEra и инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson).

Что касается новой Metro, то события игры якобы развернутся исключительно в Москве, главным героем будет не Артём Чёрный (протагонист прошлых частей), а среди уровней появятся как коридорные, так и открытые.