Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Надёжный инсайдер раскрыл, когда пройдёт...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Надёжный инсайдер раскрыл, когда пройдёт следующий выпуск State of Play — ждать осталось недолго

C самого масштабного выпуска State of Play в истории шоу прошло меньше двух месяцев, а японский платформодержатель Sony Interactive Entertainment (SIE), похоже, уже готовит новую игровую презентацию.

Источник изображений: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

О планах PlayStation на проведение нового State of Play рассказал инсайдер Nate the Hate, корректно предсказавший сроки проведения сентябрьского эпизода и подтвердивший февральскую трансляцию до официального анонса.

В разговоре с пользователем X инсайдер подтвердил, что следующая презентация State of Play пройдёт «намного раньше» июня — твит привлёк изрядное внимание сообщества, и Nate the Hate пришлось делиться подробностями.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

По данным Nate the Hate, следующий выпуск State of Play состоится в четверг, 16 апреля. Инсайдер уточнил, что узнал дату от своих информаторов, однако самостоятельно подтвердить её пока не смог.

Что касается наполнения, то Nate the Hate опроверг предположение о тематическом характере апрельского State of Play. Если верить инсайдеру, трансляция будет посвящена играм от сторонних разработчиков (но это не точно).

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

По слухам, 16 апреля Ubisoft анонсирует Assassin’s Creed Black Flag Resynced — неуловимый ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag. Не исключено, что премьера пройдёт на State of Play.

Последний на данный момент выпуск State of Play прошёл в феврале и стал ареной анонса ремейка трилогии God of War, боевика по «Джону Уику» от Saber Interactive, даты выхода ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach и многого другого.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Надёжный инсайдер подтвердил планы Naughty Dog на Uncharted 5, но есть нюанс
Фанаты смогут подарить свою внешность персонажам игр PlayStation, начиная с Gran Turismo 7 — Sony анонсировала программу The Playerbase
Отменённая The Last of Us Online была почти готова — ведущего разработчика «убивает, что люди не смогут поиграть в неё»
«Все ждут GTA VI, а я вот это»: релизный трейлер нуарного шутера Mouse: P.I. For Hire заинтриговал игроков перед скорой премьерой
No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena
Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры
Теги: state of play, sony interactive entertainment
state of play, sony interactive entertainment
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Российскую орбитальную станцию пообещали полностью развернуть к 2034 году
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Skoda создала механический велосипедный звонок, способный пробиться сквозь активное шумоподавление наушников
В России создали безопасный в быту ракетный двигатель для наноспутников — его даже можно принести в школу
Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода Thick as Thieves — амбициозного стелс-экшена от создателя Deus Ex и System Shock 19 мин.
Nvidia вывела из беты динамический генератор кадров и режим MFG 6X в DLSS 4.5 58 мин.
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский 2 ч.
Max стал вторым мессенджером в России по посещаемости, по-прежнему уступая Telegram 2 ч.
Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era, Replaced и This is the Police будут помогать друг другу делать игры — студии открыли холдинг Nova Assembly 2 ч.
OpenAI заморозила проект Stargate UK из-за взлетевших цен на электроэнергию 3 ч.
Microsoft удалила упоминания Copilot из «Блокнота» в Windows 11, но ИИ-функции остались 3 ч.
Remedy подтвердила список локализаций Control Resonant — сиквел Control выйдет с переводом на русский 3 ч.
Продажи Mortal Kombat 1 перевалили за 8 млн копий, но до рекорда предыдущей части ещё далеко 3 ч.
Запуск в раннем доступе Steam обеспечил хардкорному шутеру Road to Vostok светлое будущее на «годы и годы вперёд» 4 ч.
«Ростех» разработает двигатель для сверхлёгкой ракеты «Воронеж» — в современной России аналогов ему нет 45 мин.
Google выбрала процессоры Intel Xeon для обучения нейросетей 55 мин.
Умелец вчетверо расширил накопитель MacBook Neo с помощью комплектующих от iPhone 2 ч.
У Cloud.ru уже 29 тыс. серверов и 56 МВт мощностей в девяти ЦОД 2 ч.
OpenAI приостановила проект Stargate в Великобритании из-за дорогой электроэнергию и неподходящих законов 2 ч.
Мировые продажи ПК по инерции выросли на 3,2 %, но теперь ожидается падение из-за взвинченных цен 3 ч.
Световое загрязнение сделало Землю на 16 % ярче с 2014 года, показали данные со спутников 3 ч.
Samsung построит за $4 млрд предприятие по упаковке чипов во Вьетнаме 3 ч.
Бывшие инженеры Apple создали носимую ИИ-кнопку Button, но не объяснили, зачем 3 ч.
Amazon раскрыла дату запуска своего спутникового интернета Leo, бывшего Project Kuiper 3 ч.