Надёжный инсайдер раскрыл, когда пройдёт следующий выпуск State of Play — ждать осталось недолго

C самого масштабного выпуска State of Play в истории шоу прошло меньше двух месяцев, а японский платформодержатель Sony Interactive Entertainment (SIE), похоже, уже готовит новую игровую презентацию.

О планах PlayStation на проведение нового State of Play рассказал инсайдер Nate the Hate, корректно предсказавший сроки проведения сентябрьского эпизода и подтвердивший февральскую трансляцию до официального анонса.

В разговоре с пользователем X инсайдер подтвердил, что следующая презентация State of Play пройдёт «намного раньше» июня — твит привлёк изрядное внимание сообщества, и Nate the Hate пришлось делиться подробностями.

По данным Nate the Hate, следующий выпуск State of Play состоится в четверг, 16 апреля. Инсайдер уточнил, что узнал дату от своих информаторов, однако самостоятельно подтвердить её пока не смог.

Что касается наполнения, то Nate the Hate опроверг предположение о тематическом характере апрельского State of Play. Если верить инсайдеру, трансляция будет посвящена играм от сторонних разработчиков (но это не точно).

По слухам, 16 апреля Ubisoft анонсирует Assassin’s Creed Black Flag Resynced — неуловимый ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag. Не исключено, что премьера пройдёт на State of Play.

Последний на данный момент выпуск State of Play прошёл в феврале и стал ареной анонса ремейка трилогии God of War, боевика по «Джону Уику» от Saber Interactive, даты выхода ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach и многого другого.