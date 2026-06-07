Первое и последнее сюжетное дополнение к Doom: The Dark Ages вышло из тени — геймплей и дата выхода «Откровений»

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из студии id Software на презентации Xbox Games Showcase 2026 анонсировали «первое и последнее» сюжетное дополнение к прошлогоднему шутеру Doom: The Dark Ages.

Расширение называется Revelations («Откровения») и представляет собой новую главу кровавой саги о Палаче Рока. В рамках Xbox Games Showcase 2026 был представлен насыщенный геймплейный трейлер.

По сюжету тяжелораненый Палач попадает в тюрьму своего разума — жуткое чистилище, где ему предстоит раскрыть ужасные тайны, вернуть себе былую силу и одолеть исчадие богов, чтобы открыть путь к свободе своим последователям.

Обещают замёрзший Ад в качестве антуража, продуманные головоломки, многочисленные секреты и новых демонов, смертоносное цепное копьё (основное оружие), а также загадочного союзника. Перевод на русский не заявлен.

Doom: The Dark Ages — Revelations выйдет 7 июля на PC (Steam, Battle.net), PS5, Xbox Series X и S вместе с бесплатным обновлением Ripatorium 3.0 («Порваторий 3.0»). Дополнение входит в состав расширенного издания игры, а отдельно стоит $20.