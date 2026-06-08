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Глава Nvidia призвал не бояться наблюдаемого обвала на рынке акций и покупать их по низким ценам

Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) во время своего визита в Южную Корею заключил соглашения о сотрудничестве с несколькими местными компаниями, включая SK hynix, а также посетил бейсбольный матч. Наблюдаемого на фондовом рынке обвала акций он призвал не бояться, агитируя инвесторов покупать их, пока цены снизились.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как поясняет Financial Times, пятничная коррекция на американском фондовом рынке, которая забрала около $1,3 трлн капитализации у крупнейших компаний технологического сектора США, нашла продолжение на торгах в Азии утром в понедельник. Фондовый индекс Kospi в Южной Корее по сравнению с рекордно высоким значением прошлой недели опустился более чем на 15 %. Акции SK hynix и Samsung Electronics потеряли в цене более чем 10 %. С начала года индекс Kospi вырос более чем в два раза, а потому коррекция в понедельник вызвала некоторую панику у руководства местной биржи. Торги решено было приостановить на 20 минут.

Иностранные инвесторы на прошлой неделе продали акций южнокорейских компаний на общую сумму $10 млрд, что усилило давление на национальную валюту, которая опустилась в цене до минимального с марта 2009 года против доллара США. Власти Южной Кореи были вынуждены заявить, что начинают бороться с ослаблением воны и спекулятивной биржевой торговлей. Японские акции тоже теряли в цене, SoftBank на этом фоне опять уступила Toyota по величине капитализации, поскольку её акции подешевели на 7,7 %. Акции TDK и Kioxia опустились в цене на 9,3 % и 7,5 % соответственно.

Когда Дженсена Хуанга спросили о наблюдаемом снижении котировок, он заявил, что отрасль находится в самой начальной стадии формирования вычислительной инфраструктуры для ИИ. Соответственно, акции профильных компаний сохраняют потенциал для дальнейшего роста, а потому желающие заработать на ИИ-буме инвесторы вполне могут покупать акции на текущих уровнях, пока они подешевели. Президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну (Lee Jae Myoung) тоже пришлось вступиться за национальный фондовый рынок, сообщив, что он пока сильно недооценён. Эти слова оказали поддержку котировкам акций SK hynix, которые отыграли утренние потери в ходе дальнейших торгов. «Это очевидно, что ИИ будет инфраструктурой для мира, так же, как и интернет был инфраструктурой для всего мира», — резюмировал свои комментарии по поводу ситуации на фондовом рынке глава Nvidia.

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Теги: nvidia, дженсен хуанг, акции
nvidia, дженсен хуанг, акции
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