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Huawei начнёт поставлять передовые ИИ-ускорители Ascend 950DT уже в августе

В эволюции своих ИИ-ускорителей китайской компании Huawei в условиях санкций приходится полагаться на самостоятельно разрабатываемые чипы, включая микросхемы памяти, но прогресс не останавливается. Китайский гигант готов ежегодно удваивать уровень быстродействия своих ИИ-чипов, и Ascend 950DT начнёт поставлять уже в августе.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Как поясняет TrendForce со ссылкой на китайские СМИ, подобный график можно считать опережением ранее обозначенных планов, поскольку считалось, что ускорители Ascend 950DT начнут распространяться только в четвёртом квартале текущего года. Помимо собственных серверных систем, ускорители Ascend 950DT в первую очередь могут достаться компании DeepSeek, которая к августу может выпустить новую ИИ-модель V4.2. О готовности начать распространение Ascend 950DT внутри инфраструктуры Huawei Cloud заявил глава этого подразделения Чэнь Линь (Chen Lin), на которого ссылается ресурс Mydrivers.

По его словам, Huawei сейчас ставит перед собой задачу ежегодно представлять новое поколение ИИ-ускорителей и при этом удваивать их уровень быстродействия. В частности, Ascend 950DT существенно повышает производительность в векторных вычислениях, при передаче информации в память и обратно, а также между чипами. С новым ускорителем также проще работать программистам, а ещё он лучше подходит для систем автопилота. В условиях дефицита памяти способность ускорителей эффективнее использовать доступные аппаратные ресурсы обретает особое значение. К фирменной экосистеме Huawei Cloud ежедневно подключаются более 2 млн автомобилей с автопилотом. Платформа также предоставляет доступ к более чем 100 000 ускорителей Ascend, обеспечивая непрерывное совершенствование программного обеспечения, отвечающего за автопилот.

В семействе ускорителей Ascend 950 предусмотрено две основные модификации: Ascend 950PR и Ascend 950DT. Первая в большей мере ориентирована на инференс и оснащается памятью типа HiBL 1.0 собственной разработки Huawei. Вторая способна работать и в режиме обучения больших языковых моделей, она оснащается аналогом HBM в исполнении Huawei, который получил обозначение HiZQ 2.0. Объём доступной памяти увеличивается с 128 до 144 Гбайт, а пропускная способность — с 1,6 до 4,0 Тбайт/с. Ускоритель Ascend 950DT также поддерживает форматы вычислений FP8, MXFP8, MXFP4 и HiF8. По некоторым данным, для выпуска чипов этой серии SMIC задействует свой техпроцесс N+3, который считается аналогом 5-нм техпроцесса западных конкурентов.

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Теги: huawei, huawei ascend, ии-чип, китайские производители
huawei, huawei ascend, ии-чип, китайские производители
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