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Apple вот-вот представит новый Mac Studio на процессоре M5 Ultra с новой упаковкой

На этой неделе начнёт свою работу конференция Apple для разработчиков WWDC 2026, и некоторые источники связывают с ней надежды на анонс новых устройств, к числу которых ресурс Commercial Times относит новый Mac Studio на базе 3-нм процессора M5 Ultra.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как и ранее, флагманский процессор Apple для настольных систем сохранит двухкристальную компоновку, сочетая фактически два чипа M5 Max и обеспечивая скорость передачи информации между ними на уровне более 1 Тбайт/с. Процессор получит 36 вычислительных ядер, 84 графических ядра и до 512 Гбайт унифицированной памяти. Выпускать компоненты M5 Ultra по техпроцессу N3P традиционно будет тайваньская компания TSMC.

Важным нововведением при производстве процессоров Apple станет использование метода упаковки SoIC-mH, который позволяет методом гибридного сращивания размещать на одной подложке множество разнородных кристаллов. Помимо высокой плотности компоновки, этот метод обеспечивает повышение целостности передаваемого сигнала и улучшение тепловых характеристик чипа. Метод упаковки SoIC-mH позволит наращивать количество кристаллов с блоками CPU и GPU независимо друг от друга, более свободно формируя характеристики будущих чипов. Это позволит перейти на более мелкие кристаллы, которые затем будут объединяться, снижая издержки из-за брака, проявляющегося на более крупных кристаллах. По некоторым данным, наладить массовое производство новых Mac Studio на базе M5 Ultra компания Apple сможет не ранее октября текущего года.

Попутно сообщается, что Apple готовится развивать функциональность компьютеров MacBook с сенсорным дисплеем типа OLED. Та же TSMC выиграет от роста количества заказов на сопутствующие компоненты и услуги, поэтому появление на рынке ещё одного 3-нм процессора Apple не станет единственным благоприятным для тайваньского подрядчика фактором, сопутствующим выходу новинок компании из Купертино.

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Теги: apple, mac studio, m5 max, tsmc, производство микросхем
apple, mac studio, m5 max, tsmc, производство микросхем
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