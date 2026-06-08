Россиян не будут заставлять регистрировать аккаунты через отечественные e-mail — «Антифрод 2.0» доработали

Госдума готовится к рассмотрению второго пакета поправок в закон «О связи» и другие законодательные акты для противодействия кибермошенничеству. В пакет мер «Антифрод 2.0» внесён ряд изменений, и ожидается, что 9 июня его «с высокой долей вероятности» примут сразу во втором и третьем чтениях.

Так, из пакета поправок исключили нормы о регистрации на интернет-ресурсах только с использованием российской электронной почты, а также о подтверждении финансовых операций через мессенджер Max вместо SMS-сообщений. Первый пакет поправок для борьбы с кибермошенничеством был принят в 2025 году. Большая часть предусмотренных им мер вступила в силу 1 июня прошлого года.

Второй пакет антифрод-мер рассматривался в рамках первого чтения в Госдуме в феврале нынешнего года. Ко второму чтению авторы поправок исключили из документа ряд положений:

требование о подтверждении финансовых операций с помощью сервиса «Макс»;

обязательную регистрацию на интернет-ресурсах только с российской электронной почтой;

нормы о регулировании работы SIM-боксов и виртуальных телефонных станций;

положение об открытии банковского счёта только с привязкой к ИНН;

регламентацию способов восстановления доступа к учётной записи на «Госуслугах».

Кроме того, из новой версии законопроекта исчезла норма об автоматическом введении запрета на звонки из-за рубежа — такую опцию предлагается активировать по желанию абонента. Также родителям предлагается добровольно сообщать о покупке SIM-карт для несовершеннолетних детей. В случае отказа иностранца от верификации для использования SIM-карты договор с ним может быть расторгнут.

Отметим, что упомянутые поправки определяют порядок компенсаций для жертв мошенников. В документе сказано, что «в случае неисполнения обязанности, повлёкшего хищение средств с лицевого счёта абонента, оператор связи обязан возместить абоненту сумму перевода в порядке, установленном правительством». Аналогичная мера предусмотрена и для банковских организаций. При этом размер компенсации будет равен сумме денежного перевода в адрес мошенников. Если же организация выполнила требования, а клиент всё же перевёл деньги мошенникам, то компенсация не предусматривается. Меры о компенсациях могут начать действовать с 1 марта 2027 года.

Ещё в документе содержится норма для борьбы с так называемой револьверной заменой SIM-карт. Договор на оказание услуг связи можно будет расторгнуть только через 90 дней с момента его заключения. Оператор будет обязан прекратить предоставление услуг связи и перестать взимать плату, если абонент сообщил о намерении расторгнуть договор. Ожидается, что это поможет бороться с мошенничеством с использованием одноразовых SIM-карт.