Бесстрашная пиратка, Минотавр и бои на мечах вместо стелса: Resonance: A Plague Tale Legacy получила геймплейный трейлер с датой релиза

Студия Asobo совместно с издательством Focus Entertainment выпустили геймплейный трейлер Resonance: A Plague Tale Legacy, раскрывший точную дату выхода приключенческого экшена.

Действие Resonance происходит за 15 лет до событий A Plague Tale: Innocence и Requiem. Знакомых по дилогии главных героев Амиции и Гуго в новой игре не будет, в центре сюжета — молодая и отважная пиратка София. Девушка решила отправиться на остров Минотавра, куда она мечтала попасть с самого детства.

София пытается сбежать от бывших сообщников, но они всегда будут где-то рядом. По мере развития истории пиратка узнает тайну о своей семье и её связи с островом, а также заручится поддержкой мифического героя из древних легенд.

Трейлер даёт представление о геймплее новой A Plague Tale и уровне исполнения постановочных сцен. Привычных для серии элементов стелса в ролике нет — их место заняли бои с холодным оружием и эффектными приёмами добивания.

Resonance: A Plague Tale Legacy поступит в продажу 27 августа на PC (Steam, Microsoft Store, EGS), PS5, Xbox Series X и S.