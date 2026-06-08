Paramount отменила амбициозный ролевой экшен Saber Interactive по «Аватару: Легенде об Аанге»

О разрабатываемом студией Saber Interactive амбициозном ролевом AAA-экшене по мотивам покорившего зрителей в середине 2000-х мультсериала Avatar: The Last Airbender («Аватар: Легенда об Аанге») не было слышно с самого анонса, и неслучайно.

Напомним, на анонсе в октябре 2024 года Paramount Game Studios называла игру «крупнейшей» во франшизе. Обещали атмосферный и красочный мир, динамичные сражения, запоминающихся компаньонов, испытания и непростые решения.

Проект имел кодовое название Ice Wars, готовился к релизу в 2027−2028 году и должен был рассказать о событиях за тысячи лет до начала истории «Легенды об Аанге» с точки зрения совершенно нового для франшизы Аватара.

Как сообщил старший вице-президент Paramount Game Studios Шон Киттелсен (Shawn Kittelsen) в интервью IGN, Ice Wars отменена. Проект уже не был в разработке, когда осенью 2025 года объединялись игровые студии Paramount и Skydance.

«Раньше у Paramount было много амбиций, но не хватало <...> поддержки. <...> Игры были частью отдела потребительских товаров. Теперь мы — деловое подразделение <...> с большой командой и большой поддержкой», — подчеркнул Киттелсен.

По мнению Киттелсена, отмена Ice Wars не означает, что по мотивам «Аватара: Легенды об Аанге» никогда не выйдет игра уровня AAA: «Однажды она может выйти в другом виде».

Тем временем Saber Interactive продолжает работу над Jurassic Park Survival, ремейком Star Wars: Knights of the Old Republic, Warhammer 40,000: Space Marine 3, Stuntman: Hollywood, боевиком по «Джону Уику» у другими играми.