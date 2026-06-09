OpenAI запустила проект Economic Research Exchange для изучения влияния ИИ на экономику

OpenAI объявила о запуске платформы Economic Research Exchange для поддержки независимых исследований о влиянии искусственного интеллекта на компании, работников, госучреждения и экономику в целом.

В рамках структурированного проектного сотрудничества отобранные специалисты получат доступ к наборам данных разработчика, чтобы на их основе изучить трансформацию рабочих процессов в компаниях. Подобное взаимодействие позволит экспертам выйти за рамки традиционных методов анализа, поскольку они смогут задействовать внутренние алгоритмы OpenAI.

Участники программы сформируют проекты, основываясь на определённых этапах, процессах управления информацией и механизмах экспертной оценки. Для этого создатели платформы пригласили к участию исследователей с сильными эмпирическими навыками и знаниями в таких областях как экономика труда, государственные финансы, прикладной причинно-следственный анализ, а также региональное развитие.

Новая концепция стала продолжением более широких усилий OpenAI по улучшению измерения экономических последствий от ИИ-технологий, которые ранее уже включали проект OpenAI Signals, представляющий из себя аналитическую платформу, созданную для измерения того, как внедряется и используется ИИ в разных странах и компаниях. Поддерживая портфель независимых исследовательских проектов, OpenAI надеется расширить базу данных, доступную исследователям, политикам, предприятиям и общественности в период быстрых технологических изменений.

Комиссия оценит поступающие предложения на основе их методологической строгости, реалистичности и потенциала для создания достоверной доказательной базы о последствиях внедрения новых технологий. Приём заявок на участие в программе завершится 5 июля 2026 года. После тщательного рассмотрения всех материалов организаторы сообщат о результатах отбора и уведомят победителей до 31 июля 2026 года.