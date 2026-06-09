Хоронить пока рано: амбициозный экшен Marvel’s Blade от авторов Deathloop и Dishonored «не мёртв»

Прошедшая презентация Xbox Games Showcase 2026 осталась без новостей об амбициозном сюжетном экшене Marvel’s Blade от разработчиков из Arkane Studios (Deathloop, дилогия Dishonored), однако о проекте переживать не стоит.

Напомним, Marvel’s Blade была анонсирована в декабре 2023 года и с тех пор на публике не показывалась, однако прошедшей зимой творческий соруководитель Arkane Динга Бакаба (Dinga Bakaba) заверил, что команда усердно трудится над игрой.

Спустя шесть месяцев слухи о преждевременной кончине Marvel’s Blade начали курсировать по соцсетям снова, на этот раз с подачи совладельца портала Giant Bomb Джеффа Грабба (Jeff Grubb).

На стриме Giant Bomb, посвящённом Xbox Games Showcase 2026, Грабб обмолвился, что Marvel’s Blade «может быть мертва», но впоследствии назвал свои слова домыслами и прояснил ситуацию.

«Я просто размышлял. С тех пор уточнил. Похоже, есть причины, по которым мы не увидели [Marvel’s Blade на Xbox Games Showcase 2026], но эти причины не связаны с проблемами в разработке. Не мертва», — заверил Грабб.

Также судьбу Marvel’s Blade прокомментировал ведущий художник по концептам и помощник арт-директора Arkane Жан-Люк Монне (Jean-Luc Monnet). Он ограничился многозначительной GIF со словами «дайте нам работать».

В Arkane прогнозируют, что Marvel’s Blade будет готова к релизу в ноябре 2027 года. Обещают взрослый одиночный приключенческий экшен от третьего лица с оригинальной историей про получеловека-полувампира Блэйда.