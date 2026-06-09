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Хоронить пока рано: амбициозный экшен Marvel’s Blade от авторов Deathloop и Dishonored «не мёртв»

Прошедшая презентация Xbox Games Showcase 2026 осталась без новостей об амбициозном сюжетном экшене Marvel’s Blade от разработчиков из Arkane Studios (Deathloop, дилогия Dishonored), однако о проекте переживать не стоит.

Источник изображений: Arkane Studios

Источник изображений: Arkane Studios

Напомним, Marvel’s Blade была анонсирована в декабре 2023 года и с тех пор на публике не показывалась, однако прошедшей зимой творческий соруководитель Arkane Динга Бакаба (Dinga Bakaba) заверил, что команда усердно трудится над игрой.

Спустя шесть месяцев слухи о преждевременной кончине Marvel’s Blade начали курсировать по соцсетям снова, на этот раз с подачи совладельца портала Giant Bomb Джеффа Грабба (Jeff Grubb).

Концепт-арт Marvel’s Blade

Концепт-арт Marvel’s Blade

На стриме Giant Bomb, посвящённом Xbox Games Showcase 2026, Грабб обмолвился, что Marvel’s Blade «может быть мертва», но впоследствии назвал свои слова домыслами и прояснил ситуацию.

«Я просто размышлял. С тех пор уточнил. Похоже, есть причины, по которым мы не увидели [Marvel’s Blade на Xbox Games Showcase 2026], но эти причины не связаны с проблемами в разработке. Не мертва», — заверил Грабб.

Ещё один концепт-арт Marvel’s Blade

Ещё один концепт-арт Marvel’s Blade

Также судьбу Marvel’s Blade прокомментировал ведущий художник по концептам и помощник арт-директора Arkane Жан-Люк Монне (Jean-Luc Monnet). Он ограничился многозначительной GIF со словами «дайте нам работать».

В Arkane прогнозируют, что Marvel’s Blade будет готова к релизу в ноябре 2027 года. Обещают взрослый одиночный приключенческий экшен от третьего лица с оригинальной историей про получеловека-полувампира Блэйда.

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Теги: marvel’s blade, arkane studios, bethesda softworks, приключенческий экшен
marvel’s blade, arkane studios, bethesda softworks, приключенческий экшен
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