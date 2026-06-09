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Стартап Perplexity заявил, что не торопится с IPO и проведёт его не ранее 2028 года

За последние две недели свои намерения выйти на IPO подтвердили три стартапа из сегмента ИИ, совокупная капитализация которых превышает $3 трлн — это Anthropic, xAI (SpaceX) и OpenAI. Конкурирующая Perplexity сообщает, что подобная активность конкурентов никак не влияет на её планы выйти на биржу только в 2028 году.

Источник изображения: Perplexity

Источник изображения: Perplexity

Генеральный директор Perplexity Аравинд Сринивас (Aravind Srinivas) признался в этом ресурсу CNBC. По его словам, на IPO этот стартап выйдет в 2028 году вне зависимости от итогов размещения акций Anthropic и OpenAI. Глава стартапа также отметил, что негативные последствия для отрасли могут иметь место при условии, если IPO указанных компаний пройдут не совсем успешно. На этой неделе состоится IPO компании SpaceX, и оно во многом определит, как разместят свои акции Anthropic и OpenAI. Впрочем, генеральный директор Perplexity больше склоняется к благоприятному исходу IPO всех перечисленных компаний.

Как он считает, если в течение шести месяцев OpenAI и Anthropic не продемонстрируют прогресса своих ИИ-моделей, то у них могут возникнуть проблемы с точки зрения доверия инвесторов. Пока же этого не происходит, а потому обе компании заслуживают высоких оценок капитализации, по мнению Сриниваса. Сервис Perplexity предлагает выбор между несколькими конкурирующими ИИ-моделями, учитывая сопутствующие расходы. Например, как пояснил глава компании, если модель с открытым исходным кодом в 90 % случаев справляется с заданиями, и при этом в десять или двадцать раз дешевле передовых проприетарных решений, то имеет смысл применять именно её. «Передовой ИИ ждёт прекрасное будущее, но тратить деньги бездумно никто не будет, как мы могли увидеть за несколько предыдущих месяцев», — заявил глава Perplexity.

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Теги: perplexity, ipo, anthropic, openai, ии
perplexity, ipo, anthropic, openai, ии
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