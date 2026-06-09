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«ИИ для людей»: Apple противопоставила Siri AI стратегиям OpenAI и Google

В последние годы Apple нередко обвиняли в том, что она заняла положение отстающей в гонке в области ИИ. Высказывалось даже мнение, что у компании отсутствует чёткая стратегия по направлению ИИ, она уже лишилась преимущества перед конкурентами, и iPhone грозит спад продаж.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Теперь Apple представила крупнейшее обновление экосистемы в области ИИ — сервис и приложение Siri AI с поддержкой автоматизации стороннего ПО на основе модели Google Gemini. Трудно сказать, заставит ли это скептиков изменить позицию по поводу отставания компании. Важно другое: будут ли владельцы устройств Apple фактически пользоваться этими функциями, и если будут, то поможет ли это её бизнесу? Позицию компании сформулировал старший вице-президент по разработке ПО Крейг Федериги (Craig Federighi): «Некоторые, кажется, устремились вперёд, разрабатывая ИИ ради самого ИИ, не обращая должного внимания на людей — всех нас, — кому он призван в конечном итоге служить. Наша в Apple миссия всегда заключалась в том, чтобы превратить потенциал передовых технологий в полезные и интуитивно понятные продукты для всех».

С одной стороны, он ответил на критику Apple, с другой — указал на недостатки отрасли ИИ, знакомые потребителям. И, наконец, ответил тем, кто опасается лишиться работы из-за ИИ — компания позиционирует себя как разработчика ИИ, выступающего на стороне человека. Siri научилась находить информацию в дебрях почтовой переписки и истории сообщений и предлагать подсказки на основе этих данных; анализировать данные на экране устройств; и, наконец, находить актуальную информацию в интернете. ИИ-помощник теперь хранит историю переписки и позволяет возвращаться к важным темам. С такими средствами Apple сможет противостоять разработчикам сторонних приложений с ИИ, захвативших первые места в рейтинге App Store — когда продукты с теми же возможностями интегрированы в ОС, они становятся грозными конкурентами. Но говорить об этом можно будет не раньше, чем обновлённая Siri заработает в полную мощь для широкой аудитории.

Пока ясно лишь одно: Apple делает всё возможное, чтобы привлечь свою аудиторию — независимо от того, будет та пользоваться новыми продуктами, или нет. Контраст с конкурентами показателен — считающаяся лидером отрасли ИИ OpenAI до сих пор не может определиться, кто её основной клиент: бизнес или потребитель. А Meta вкладывает в ИИ колоссальные средства, не объясняя инвесторами, какое это отношение имеет к её основном рекламному бизнесу. Подход Apple теперь представляется более взвешенным и финансово обоснованным: на этот год у неё запланированы $14 млрд капитальных затрат — другие техногиганты довели этот показатель до $900 млрд. При этом на минувший квартал пришлись рекордные продажи iPhone — компания продолжает зарабатывать колоссальные деньги, тратя при этом меньше конкурентов.

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Теги: apple, ии, бизнес
apple, ии, бизнес
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