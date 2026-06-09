Apple Intelligence сможет самостоятельно исправлять скомпрометированные пароли

Apple анонсировала новую функцию в приложении Passwords, которая позволяет автоматически заменять слабые и скомпрометированные пароли. Технология использует Apple Intelligence и браузер Safari для выполнения действий от лица пользователя. Функция расширяет существующую возможность приложения по обнаружению ненадёжных или раскрытых учётных данных, сообщает MacRumors.

Ранее Passwords только предупреждал о проблемах с данными, но для их исправления требовалось вручную переходить на каждый сайт и менять пароль. Новая система полностью автоматизирует этот процесс и работает по принципу агента, который осуществляет навигацию по веб-сайтам, выполняет вход в аккаунты и обновляет учётные записи для входа без необходимости вмешательства пользователя (после первоначального подтверждения). В момент выполнения операции статус процесса отображается в виде активности в реальном времени (Live Activity) на экране устройства.

Внедрение этой возможности направлено на устранение барьеров при поддержании «цифровой гигиены» и повышение общего уровня безопасности пользовательских данных, а автоматизация рутинных процедур позволяет сократить время, необходимое для реагирования на утечки конфиденциальной информации или использование ненадёжных комбинаций символов. Техническая реализация обеспечивает бесшовное взаимодействие между iOS и веб-интерфейсами сторонних ресурсов.