Акции азиатских ИТ-компаний вернулись к росту после вчерашнего спада

Эта неделя началась с падения курса акций многих азиатских компаний, связанных с сегментом ИИ или полупроводниковым сектором в целом, поскольку местные фондовые рынки последовали за пятничным падением американского. Коррекция не была продолжительной, поскольку уже во вторник азиатские индексы вернулись к росту.

Об этом сообщил ресурс CNBC, указав на рост индекса Seoul Semiconductor более чем на 12 %. Акции Samsung Electronics выросли в цене на 3,38 %, конкурирующая SK hynix прибавила в цене 6,44 %. Японские эмитенты тоже не отставали: акции Tokyo Electron укрепились на 5,65 %, Advantest подорожала на 1,51 %, а Renesas Electronics прибавила в цене 2,54 %. Впрочем, японский гигант SoftBank так и не смог переломить тенденцию понедельника, и на торгах во вторник просел по курсу своих акций на 2 %.

Американский фондовый индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,3 %, а Nasdaq Composite успел прибавить 0,86 %. Возможно, как считают аналитики ORTUS Advisors, эта неделя в целом будет волатильной для американского фондового рынка, поскольку инвесторы попытаются переварить начало торгов акциями SpaceX, и заранее предугадать их реакцию на это событие довольно сложно. По мнению аналитиков, после выхода на биржу Anthropic и OpenAI осенью этого года возникнет временная нехватка свободного капитала, и это также скажется на фондовом рынке.