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Акции TSMC и других азиатских техногигантов массово дешевеют вслед за американскими

Акции технологических компаний в Азии продолжили в понедельник падение, начавшееся с американского рынка на прошлой неделе. Южнокорейские производители памяти Samsung Electronics и SK Hynix, завершили торговую сессию снижением на 10,18 % и 7,68 % соответственно. Индекс Kospi упал на 8,29 %, до 7484,4 пункта поскольку на долю этих двух компаний приходится более 40 % индекса.

Источник изображения: Jason Briscoe/unsplash.com

Источник изображения: Jason Briscoe/unsplash.com

До этого, на прошлой неделе американский индекс Nasdaq, в котором преобладают технологические компании, упал более чем на 4,5 %, сообщил CNBC. «Обвал, вызванный технологическим сектором, привел к потере примерно $1,8 трлн рыночной капитализации S&P 500», — говорится в записке банка United Overseas Bank (UOB), опубликованной в пятницу.

Акции TSMC опустились в понедельник на 2,96 %, Hon Hai Precision (Foxconn) — на 5,27 %. Ценные бумаги японского технологического конгломерата SoftBank Group подешевели на 6,1 %, а Tokyo Electron и Advantest — на 7,45 и 5,72 % соответственно.

Акции производителей микросхем в Европе последовали за азиатскими аналогами, снизившись в начале торговой сессии, но затем восстановились и вышли в положительную зону к середине дня. Акции BE Semiconductor выросли на 1,4 %, ASML — на 0,2 %, Infineon — на 0,9 %, а STMicroelectronics — на 0,3 %. Акции ASM International снизились на 0,7 %.

Падение рынка было спровоцировано публикацией отчёта Broadcom за второй финансовый квартал на прошлой неделе. Прогноз роста её выручки не оправдал ожиданий Уолл-стрит, что привело к резкому падению акций компании и вызвало цепную реакцию в технологическом секторе.

Как отметил ресурс CNBC, инвесторы предпочитают не рисковать на фоне ожиданий того, что процентные ставки в США могут оставаться высокими в течение длительного времени после публикации на прошлой неделе данных по рынку труда, которые значительно превзошли прогнозы.

«Мы переносим последние два снижения ставок в нашем прогнозе ФРС на июнь и декабрь 2027 года. Рынок труда оказался сильнее, чем мы ожидали», — сообщается в записке Goldman Sachs, опубликованной в пятницу.

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Теги: акции, рынок, финансы, samsung, sk hynix
акции, рынок, финансы, samsung, sk hynix
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