Американские производители чипов в пятницу сообща потеряли $1,3 трлн в капитализации

Фондовый индекс PHLX вчера отличился рекордным с марта 2020 года дневным снижением на 10,3 %, а всего совокупная капитализация крупнейших американских производителей чипов за одну торговую сессию упала на $1,3 трлн. Принято считать, что во всём виноват не очень оптимистичный квартальный отчёт Broadcom.

Напомним, сама Broadcom подешевела на $300 млрд сразу после публикации квартального отчёта, которая сопровождалась прогнозами по выручке, которые разочаровали инвесторов. Прогноз по выручке от ИИ-чипов на следующий год в размере $100 млрд компания просто не стала повышать, но этого оказалось достаточно, чтобы запустить коррекцию на фондовом рынке, которая постепенно перекинулась и на других американских эмитентов.

Индекс PHLX за две торговые сессии в совокупности опустился на 12 %. Возможно, влияние на фондовый рынок оказало и нервозное ожидание IPO компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk), по итогам которого капитализация компании должна превысить $1,75 трлн, а привлечь планируется не менее $75 млрд. Возможно, рынок акций техногигантов несколько перегрет, а потому происходит коррекция в сторону снижения котировок. В любом случае, индекс PHLX в минувшую среду достиг исторического максимума, и даже после пятничной коррекции он может похвастать ростом на 73 % относительно начала текущего года.

Nvidia, которая считается одним из главных выгодоприобретателей в условиях бума ИИ, в пятницу сократила свою капитализацию на 6 % или $300 млрд. Производитель памяти Micron Technology подешевел на 13 % и $150 млрд соответственно. Полюбившаяся инвесторам Marvell Technology просела в цене на 17 %, компания AMD потеряла 11 % своей капитализации. Определённым толчком к коррекции на фондовом рынке стала и статистика по американскому рынку труда, которая была опубликована накануне. Индекс $&P 500 просел на 2,6 %. Капитализация Broadcom в ходе двух торговых сессий сократилась на 20 %. Аналитики считают, что коррекция носит временный характер, говорить о переломе тенденции к росту котировок в полупроводниковом сегменте преждевременно.