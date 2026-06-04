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Broadcom потеряла $300 млрд капитализации, разочаровав инвесторов умеренным прогнозом по выручке от ИИ-чипов

Бум ИИ сформировал у инвесторов завышенные ожидания в сфере темпов роста выручки основных участников рынка, поэтому излишний консерватизм некоторых из них способен вызывать резкое падение котировок, как случилось с Broadcom. Компания не смогла дать те прогнозы по росту выручки, на которые рассчитывали аналитики, в результате её акции просели в цене на 15 %.

Источник изображения: Broadcom

Источник изображения: Broadcom

Этого было достаточно, чтобы сократить капитализацию Broadcom сразу на $300 млрд. В конце июля в календаре Broadcom завершится третий фискальный квартал, компания рассчитывает за период выручить на направлении ИИ-чипов около $16 млрд, но инвесторы рассчитывали в среднем на $17,2 млрд. По итогам всего фискального года, который завершится в октябре, Broadcom рассчитывает выручить в этой сфере $56 млрд. Инвесторы претендовали на $57,6 млрд, поэтому и этот прогноз стал для них разочарованием. В следующем фискальном году ИИ-выручка Broadcom должна превысить $100 млрд, но такой прогноз уже звучал ранее.

Что характерно, в ходе пяти предшествующих публикации квартальной отчётности торговых сессий акции Broadcom в общей сложности подорожали на $270 млрд, но этот прогресс был нивелирован реакцией рынка на её прогнозы. Совокупная выручка Broadcom в текущем квартале достигнет $29,4 млрд, что выше среднего значения по консенсусу на уровне $28,6 млрд. В прошлом квартале выручка компании выросла на 48 % до $22,2 млрд, слегка превысив консенсус-прогноз. Удельный доход на одну акцию тоже оказался выше ожиданий: $2,44 против $2,39. При этом в прошлом квартале направление ИИ-чипов принесло Broadcom $10,8 млрд выручки против ожидаемых $10,7 млрд. Получается, что прогнозные значения повлияли на настроения инвесторов сильнее, чем фактическая отчётность Broadcom.

Anthropic собирается закупить у Google ИИ-чипы, которые помогает разрабатывать Broadcom — в количестве, достаточном для ввода в строй вычислительных мощностей в размере более 20 ГВт до 2028 года включительно. Для этих целей финансовые организации даже собирают заёмные средства на сумму $36 млрд для Anthropic. Кроме того, Broadcom будет участвовать в выпуске чипов для OpenAI с текущего года. До 2029 года в строй будет введено 10 ГВт вычислительных мощностей, из которых в 2027 году будет введено 1,3 ГВт. С компанией Meta этого разработчика чипов связывают обязательства по введению в строй 3 ГВт вычислительных мощностей к концу 2028 года. Первые поставки начнутся во второй половине 2027 года, они будут охватывать как ИИ-ускорители, так и сетевые решения. Всего Broadcom снабжает кастомными чипами шесть крупных заказчиков, среди которых фигурируют Google, Meta, OpenAI и Anthropic. Если падение акций Broadcom продолжится после открытия торгов в четверг, то капитализация компании может сократиться на $349 млрд, сделав этот инцидент третьим по величине падения за всю историю наблюдения за американским фондовым рынком.

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Теги: broadcom, ии-чип, финансы, капитализация, акции
broadcom, ии-чип, финансы, капитализация, акции
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