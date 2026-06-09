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Илон Маск: у SpaceX уже есть почти все технологии, необходимые для строительства ЦОД в космосе

В рамках подготовки к IPO аэрокосмическая компания SpaceX успела поглотить ИИ-стартап xAI, и теперь основавший их Илон Маск (Elon Musk) пытается убедить инвесторов, что идея строительства огромного количества ЦОД в космосе вполне жизнеспособна. Он заявил, в частности, что почти всеми необходимыми для этого технологиям SpaceX уже располагает.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Распространённый компанией видеоролик демонстрирует высказывания Илона Маска относительно проекта по выводу в космос вычислительных центров, которые будут задействованы в инфраструктуре ИИ. «Частью наших стремлений является намерение донести до людей мысль, что не нужно никакой магии, чего-то несуществующего. В большинстве своём это технологии, которые уже освоены для спутников Starlink поколения V3. Мы не думаем, что это сверхсложная проблема по сравнению с вещами, которые мы уже делаем»,пояснил глава и основатель SpaceX.

Размещая вычислительные спутники на орбите Земли, компания рассчитывает не только питать их солнечной энергией, но и эффективно охлаждать рассеиванием тепловой энергии в космосе. Первый спутник такого назначения сможет в пике генерировать до 150 кВт вычислительной мощности и 120 кВт на долговременной основе. Маск пояснил, что типовая стойка Nvidia GB300 потребляет в пике около 140 кВт. Вычислительные спутники создавать проще, чем телекоммуникационные, поскольку первым не требуется массив из антенн. Многоразовые ракеты Starship смогут в больших количествах выводить на орбиту Земли солнечные панели, радиаторы и чипы, необходимые для строительства и ремонта космических ЦОД. Выпуском специализированных спутников с конца следующего года в крупных количествах займётся предприятие SpaceX в Техасе. Такие спутники позаимствуют у Starlink V3 как минимум массив солнечных панелей и систему теплообмена.

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Теги: илон маск, spacex, цод, starlink, спутники
илон маск, spacex, цод, starlink, спутники
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