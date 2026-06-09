Dragon’s Dogma 2 всё-таки получит большое дополнение и улучшения оптимизации — первый трейлер и детали Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

В соответствии с надеждами отчаявшихся фанатов фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром Dragon’s Dogma 2 от Capcom всё-таки получит крупное дополнение, причём относительно скоро.

Capcom в рамках июньского выпуска передачи Nintendo Direct представила Dragon's Dogma 2: Dark Arisen — расширенное издание оригинальной Dragon’s Dogma 2. Анонсирующий трейлер прикреплён ниже.

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen выйдет 9 октября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Владельцы базовой игры смогут прокачать издание до нового с помощью платного дополнения The Dark Arisen.

Расширенное издание Dragon's Dogma 2 включает снежный регион Норган, который станет ареной нового приключения. Заброшенные много лет назад по неизвестным причинам, эти земли населяют существа невероятной силы.

В состав дополнения The Dark Arisen также входят 12 новых подземелий испытаний в основном мире игры, новые опции персонализации (причёски, татуировки) для главного героя и его пешек.

Кроме того, Capcom выпустит для Dragon's Dogma 2 два обновления. Первое (выйдет 10 июня) принесёт с собой геймплейные исправления, а второе (в августе) — улучшения производительности, дополнительные ячейки сохранения и не только.

Dragon’s Dogma 2 вышла в марте 2024 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки от критиков и «смешанные» отзывы (рейтинг 61 %) в Steam. Прошлой осенью продажи проекта превысили 4 млн копий.