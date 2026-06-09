Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Dragon’s Dogma 2 всё-таки получит большо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Dragon’s Dogma 2 всё-таки получит большое дополнение и улучшения оптимизации — первый трейлер и детали Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

В соответствии с надеждами отчаявшихся фанатов фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром Dragon’s Dogma 2 от Capcom всё-таки получит крупное дополнение, причём относительно скоро.

Источник изображения: Capcom

Источник изображений: Capcom

Capcom в рамках июньского выпуска передачи Nintendo Direct представила Dragon's Dogma 2: Dark Arisen — расширенное издание оригинальной Dragon’s Dogma 2. Анонсирующий трейлер прикреплён ниже.

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen выйдет 9 октября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Владельцы базовой игры смогут прокачать издание до нового с помощью платного дополнения The Dark Arisen.

Расширенное издание Dragon's Dogma 2 включает снежный регион Норган, который станет ареной нового приключения. Заброшенные много лет назад по неизвестным причинам, эти земли населяют существа невероятной силы.

В состав дополнения The Dark Arisen также входят 12 новых подземелий испытаний в основном мире игры, новые опции персонализации (причёски, татуировки) для главного героя и его пешек.

Кроме того, Capcom выпустит для Dragon's Dogma 2 два обновления. Первое (выйдет 10 июня) принесёт с собой геймплейные исправления, а второе (в августе) — улучшения производительности, дополнительные ячейки сохранения и не только.

Dragon’s Dogma 2 вышла в марте 2024 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки от критиков и «смешанные» отзывы (рейтинг 61 %) в Steam. Прошлой осенью продажи проекта превысили 4 млн копий.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза
«Рад за своих праправнуков, которые доживут до релиза»: Kingdom Hearts 4 вернулась из небытия с новым трейлером
«Могли бы обойтись электронным письмом»: новый трейлер боевика The Duskbloods от авторов Bloodborne и Elden Ring разочаровал фанатов
Дата выхода, демо в Steam и Венсан Кассель в роли Наполеона: авторы ролевого боевика Valor Mortis в духе Dark Souls и BioShock разразились новостями
Новый трейлер раскрыл дату выхода Fable, в том числе на PS5
FromSoftware подтвердила дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 и платное дополнение для других платформ
Теги: dragon’s dogma 2, capcom, ролевой экшен, nintendo direct
dragon’s dogma 2, capcom, ролевой экшен, nintendo direct
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.