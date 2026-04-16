Закулисные обновления Dragon's Dogma 2 в Steam разожгли надежды фанатов на крупное дополнение

Фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром Dragon’s Dogma 2 от Capcom перестал получать обновления больше года назад, однако фанаты уверены, что японский издатель и разработчик готовит для них нечто особенное.

Напомним, в марте поклонников заинтриговала иллюстрация в честь двухлетия Dragon’s Dogma 2 — на изображении заметили подозрительные детали, которые могут указывать на крупное обновление и/или мифический аддон для игры.

Спустя месяц у фанатов появилась новая надежда. Как подметили пользователи форума Reddit, на днях в базе данных SteamDB засветился крупный пакет файлов для Dragon’s Dogma 2 размером 77 Гбайт. Для сравнения: основная игра занимает 65 Гбайт.

Пакет быстро удалили и заменили двумя крошечными (на 115 и 291 Кбайт). Ещё один комплект размером 59 Гбайт (содержит файлы вроде re_chunk_000.pak.patch_003.pak) добавили накануне и скрыли несколько часов назад.

Перечисленные закулисные обновления были внесены на локальный сервер контента (Local Content Server), который обычно используется для тестирования сборок перед их выпуском в публичной ветке.

Несмотря на эфемерность подобных событий в закулисье Steam, отчаявшиеся однажды увидеть DLC фанаты Dragon’s Dogma 2 в комментариях на Reddit преисполнены надежды, что и на их улице однажды настанет праздник.

Dragon’s Dogma 2 вышла на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки от критиков (86−88 % на Metacritic) и «смешанные» отзывы (рейтинг 61 %) в Steam. Прошлой осенью продажи проекта превысили 4 млн копий.