Meta✴ будет использовать активность пользователей на других сайтах для персонализации их лент и ответов ИИ

Meta✴ планирует использовать данные о поведении пользователей, полученные от других компаний, для персонализации ленты и ответов ИИ. В своём блоге Meta✴ объясняет, что уже использует активность пользователей вне платформы для показа рекламы. В частности, учитываются игры, в которые играет пользователь и покупки на других сайтах. Теперь компания расширяет сферу персонализации контента в Facebook✴ и Instagram✴.

Теперь, сообщил представитель Meta✴, если пользователь недавно купил палатку онлайн, он будет видеть ролики, связанные с кемпингом, в своей ленте Reels. «В рамках этого обновления мы не собираем никаких новых данных, — уверяет Meta✴. — Речь идёт об использовании информации, которую компании уже отправляют нам, для дальнейшего улучшения вашего опыта».

Представитель Meta✴ сообщил, что ранее компания использовала для персонализации контента только активность в своих приложениях, такую ​​как лайки, просмотры и подписки. В прошлом году Meta✴ также начала использовать для этой цели диалоги со своим ИИ-помощником.

В рамках последнего обновления Meta✴ объединяет параметры, контролирующие доступ компании к данным, полученным вне платформы. Чтобы предотвратить использование Meta✴ данных, которыми делятся другие компании, для персонализации рекламы, лент или ответов ИИ, пользователю нужно отключить параметр «Активность от других компаний».

Обновление уже распространяется по всему миру, но на момент запуска будет исключено из некоторых регионов, включая Евросоюз, Великобританию, Бразилию, Таиланд, Южную Африку, Турцию, Южную Корею, Эквадор, Нигерию и Кению.