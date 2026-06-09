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Meta✴ будет использовать активность пользователей на других сайтах для персонализации их лент и ответов ИИ

Meta планирует использовать данные о поведении пользователей, полученные от других компаний, для персонализации ленты и ответов ИИ. В своём блоге Meta объясняет, что уже использует активность пользователей вне платформы для показа рекламы. В частности, учитываются игры, в которые играет пользователь и покупки на других сайтах. Теперь компания расширяет сферу персонализации контента в Facebook и Instagram.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Теперь, сообщил представитель Meta, если пользователь недавно купил палатку онлайн, он будет видеть ролики, связанные с кемпингом, в своей ленте Reels. «В рамках этого обновления мы не собираем никаких новых данных, — уверяет Meta. — Речь идёт об использовании информации, которую компании уже отправляют нам, для дальнейшего улучшения вашего опыта».

Представитель Meta сообщил, что ранее компания использовала для персонализации контента только активность в своих приложениях, такую ​​как лайки, просмотры и подписки. В прошлом году Meta также начала использовать для этой цели диалоги со своим ИИ-помощником.

В рамках последнего обновления Meta объединяет параметры, контролирующие доступ компании к данным, полученным вне платформы. Чтобы предотвратить использование Meta данных, которыми делятся другие компании, для персонализации рекламы, лент или ответов ИИ, пользователю нужно отключить параметр «Активность от других компаний».

Обновление уже распространяется по всему миру, но на момент запуска будет исключено из некоторых регионов, включая Евросоюз, Великобританию, Бразилию, Таиланд, Южную Африку, Турцию, Южную Корею, Эквадор, Нигерию и Кению.

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Теги: me, реклама, персонализация, контент, искусственный интеллект
me, реклама, персонализация, контент, искусственный интеллект
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