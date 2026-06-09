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ИИ помог обновить драйверы для AMD Radeon почти 20-летней давности

По данным Phoronix, свежая версия графического драйвера R600 Gallium3D, входящего в состав Mesa 26.2, получила 59 исправлений. Драйвер предназначен для очень старых видеокарт AMD и ATI серий от Radeon HD 2000 до HD 6000. Первые модели Radeon HD 2000 появились в 2007 году, а серия Radeon HD 6000 вышла в конце 2010 года. Часть исправлений в новом драйвере была выполнена с помощью искусственного интеллекта GitHub Copilot.

Источник изображения: ATI

Источник изображения: ATI

Исправления в драйвер R600 Gallium3D внёс разработчик Mesa Герт Воллни (Gert Wollny). Обновление сосредоточено на рефакторинге кода компилятора шейдеров и других работах по оптимизации. Речь идёт не об обновлении с новыми функциями для современных графических процессоров Radeon, а о работе по поддержке устаревшего оборудования, которое по-прежнему зависит от Mesa.

Источник изображения: Phoronix

Источник изображения: Phoronix

Для очистки кода драйвера и его оптимизации использовался GitHub Copilot. Воллни сообщил, что в этой серии изменений «проводится большой объём рефакторинга, чтобы сделать код компилятора шейдеров sfn немного чище», и добавил, что «рефакторинг был выполнен с помощью Copilot (в автоматическом режиме)». В отдельных коммитах также указано, что Copilot помогал в проведении этих изменений.

Как отмечает VideoCardz, это один из лучших примеров использования ИИ-инструментов для программирования. Поддержка кода драйвера требует серьёзных ресурсов, при этом разработчиков, готовых годами заниматься устаревшими компонентами, немного. AMD уже давно не поддерживает столь старые видеокарты. Однако они по-прежнему встречаются в старых ПК, тестовых системах на базе Linux и другом устаревшем оборудовании, где поддержка открытого исходного кода может продлить срок их эксплуатации.

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