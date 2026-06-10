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Rivian начала поставки электрических кроссоверов R2 стоимостью от $58 000

Американский стартап Rivian в сегменте электромобилей пошёл по пути развития Tesla, сперва предложив более дорогие нишевые модели, которые позволили накопить денег на запуск более доступных машин семейства R2. Их производство стартовало ещё в апреле, но до недавних пор товарные кроссоверы получали только сотрудники компании, и лишь на этой неделе они начали поступать к сторонним клиентам.

Источник изображений: Rivian

Источник изображений: Rivian

Основатель и бессменный руководитель Rivian Роберт Скариндж (RJ Scaringe) назвал R2 «возможно, самым важным из всего, что мы запускали до этого». Новинка в целом повторяет компоновку старших кроссоверов и пикапов семейства R1, но обладает более скромными габаритными размерами, базируется на более современной и эффективной в производстве платформе, а также обладает всем необходимым для реализации в будущем полного автопилота, не требующего вмешательства водителя в процесс управления.

Сейчас кроссовер R2 предлагается по цене от $58 000, но в следующем году появится модификация стоимостью менее $50 000, и до конца 2027 года «планка входа» опустится до уровня $45 000, если всё пойдёт по плану Rivian. Возможно, для вывода на рынок США нового электромобиля сейчас не самое удачное время, но руководство компании не разделяет подобного пессимизма. Напротив, в условиях падения спроса на продукцию Tesla и возвращения классических автопроизводителей к выпуску машин с ДВС новый электромобиль популярного формфактора должен быть хорошо принят покупателями. До конца текущего года Rivian надеется поставить клиентам от 20 до 25 тысяч R2, что позволит модели стать самой успешной с точки зрения темпов наращивания производства среди электромобилей в США. В дальнейшем компания рассчитывает выпускать сотни тысяч кроссоверов R2 ежегодно. Пока они будут собираться на предприятии в Иллинойсе, но к концу 2028 года к сборке подключится новое предприятие в Джорджии.

Совершенствуя бортовое программное обеспечение R2, компания также надеется через несколько лет добиться полной автономности управления. В марте Rivian заключила с Uber контракт на сумму $1,25 млрд, который позволит последней использовать до 40 000 кроссоверов R2 в режиме роботакси в фирменном таксопарке. Правда, такие машины будут оснащены дополнительными датчиками, включая лидар, который на «гражданских» версиях кроссовера не появится ранее конца текущего года. Без лидара уровня автономности L3, который позволяет водителю отвлекаться от дороги, Rivian R2 достичь не сможет. Чтобы активировать автопилот навсегда, нужно заплатить $2500, либо ежемесячно платить по $50, при покупке машины эта функция предоставляться в пробную эксплуатацию на 60 дней без оплаты.

Успевшие побывать на ездовой презентации Rivian R2 представители Electrek поясняют, что кроссовер оказался на 38,5 см короче и 13,7 см ниже R1S, а длина колёсной базы сократилась с 3075 до 2935 мм. Машина лишилась третьего ряда сидений, а тяговая батарея пока предлагается в единственном варианте ёмкости 88 кВт‧ч, хотя флагман можно выбрать и в варианте с батареей на 141 кВт‧ч. Кстати, визуально R1S проще всего отличить от более компактного R2 по наличию антенны в форме плавника в задней части крыши. У семейства R2 антенна для приёма сигнала радио размещена скрытно в задней части салона.

Полноприводные версии R2 с батареей на 88 кВт‧ч по циклу EPA способны преодолевать до 528 км без подзарядки, можно выбирать из двух модификаций мощностью 450 и 650 л.с. соответственно. Заднеприводный вариант стоимостью $48 490 с такой же батареей будет преодолевать без подзарядки уже 552 км, но время разгона до 96 км/ч вырастет с 3,6 секунды у старшей версии до 5,9 с. При этом единственный тяговый электродвигатель будет выдавать 350 л.с. Самая доступная версия R2 Standard аналогичную силовую установку будет сочетать с менее ёмкой тяговой батареей, которая обеспечит около 440 км запаса хода без подзарядки. Эта модификация поступит в продажу по цене $44 900 ближе к концу следующего года. Все версии R2 способны преодолевать брод глубиной до 500 мм. Не самый выдающийся результат по меркам серьёзного внедорожника, но для универсального кроссовера на электротяге важно обозначать границы дозволенного.

По скорости зарядки R2 нельзя отнести к числу рекордсменов, машина полагается на 400-вольтовую архитектуру, но должна позволить восполнить заряд с 10 до 80 % за 30 минут при использовании зарядной станции мощностью 240 кВт. Впрочем, менее ёмкая батарея в итоге позволит тратить на подзарядку меньше времени, чем в случае с R1S.

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