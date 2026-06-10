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SkyDrive планирует запустить летающие такси в небо Японии в 2028 году

Сфера малой электроавиации привлекла немалое количество стартапов, и японская SkyDrive уверена в своей способности обеспечить начало коммерческой эксплуатации летающих такси на домашнем рынке с 2028 года. Полёты на них будут в два или три раза дешевле, чем на вертолётах, как обещает руководство стартапа.

Источник изображения: SkyDrive

Источник изображения: SkyDrive

По словам генерального директора Томохиро Фукудзавы (Tomohiro Fukuzawa), в будущем путешествия по воздуху и земле с точки зрения стоимости поездки окажутся сопоставимыми. В плане создаваемого шума электролёты SkyDrive должны укладываться в 65 дБ, что делает возможным их применение в городской черте и горах, тогда как классические вертолёты при посадке и взлёте могут создавать шум до 90 дБ, ограничивая собственную сферу применения. Фактически, летающие такси SkyDrive шумят не сильнее, чем многие автомобили.

Летающие такси, по словам главы SkyDrive, позволят пассажирам добираться до нужного места гораздо быстрее, чем наземные виды транспорта. Впрочем, стартап видит начальные стадии эксплуатации своих летающих такси следующим образом: пилот в сопровождении двух пассажиров сможет перемещаться на расстояние до 15 км. Первоначально летающие такси будут перемещаться между двумя фиксированными точками, либо демонстрировать туристам окрестности с высоты птичьего полёта. Для Японии, которая сочетает островное расположение с наличием горной местности, подобный вид транспорта будет очень удобен в перспективе.

Заказы на летающие такси SkyDrive уже поступают от клиентов в Азии. В Индонезии с их помощью путешествие из аэропорта в центр мегаполиса будет занимать 15 минут вместо пары часов при движении на автомобиле по пробкам. На Тайване такие летательные аппараты будут применяться медицинскими службами на близлежащих островах. По словам руководства SkyDrive, летающие такси на электротяге по стоимости будут сопоставимы с вертолётами, укладываясь в диапазон от $623 000 до $2,5 млн.

В планы компании входит увеличение дальности полёта таких винтокрылых такси до 30 км к 2031 году, а затем до 40 км к 2033 году. Следующей фазой станет переход к автоматическому пилотированию, что позволит заменить пилота на ещё одного пассажира, увеличив их количество до трёх человек за рейс. География маршрутов также будет расширяться, постепенно отходя от фиксированных направлений к гибким траекториям движения. SkyDrive планирует выпускать до 100 летающих такси в год. Для переподготовки пилотов, умеющих управлять вертолётами, достаточно будет 20-часовых курсов, как утверждает стартап. 12-роторная схема позволяет летательному аппарату SkyDrive комбинировать манёвренность с умеренным уровнем шума по сравнению с разработками конкурентов, которые полагаются на крылатые машины.

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Теги: skydrive, япония, летающий автомобиль, аэротакси
skydrive, япония, летающий автомобиль, аэротакси
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