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Гендиректор Xpeng лично возглавит разработку гуманоидных роботов компании

Генеральный директор Xpeng Хэ Сяопэн (He Xiaopeng) решил лично возглавить робототехническое подразделение компании. Китайский производитель электромобилей, считающийся в этой отрасли лидером в области человекоподобных роботов, намеревается к концу текущего года наладить их массовое производство.

Источник изображения: xpeng.com

Источник изображения: xpeng.com

«Отрасль [робототехники] становится всё более конкурентной и напряжённой, мы ясно видим направление и сроки победы, но всё ещё требуется сложная реализация и чрезвычайно высокий уровень принятия решений», — заявил гендиректор во внутреннем письме компании, сообщает Reuters. Он принял решение занять должность гендиректора отдела робототехники, которое вступает в силу немедленно. Этому способствовало намерение компании в ближайшее время наладить массовое производство и продажи человекоподобных роботов Xpeng Iron, представленных в прошлом году.

Ранее стало известно, что один из ключевых руководителей проекта Iron Ши Сяосинь (Shi Xiaoxin) ушёл из Xpeng. В компании подтвердили его отставку, но дополнительных подробностей по этому поводу не предоставили. Китайский производитель электромобилей переориентируется на направление «физического искусственного интеллекта», которое включает в себя робототехнику, роботакси и летающие автомобили. Руководство поставило цель — начать массовое производство роботов Iron к концу 2026 года.

На начальных этапах человекоподобные роботы будут испытываться в розничных магазинах Xpeng, после чего компания намеревается в 2027 году начать их поставки клиентам в Китае и за рубежом. Xpeng намеревается сделать робототехнику и связанные с ней модели ИИ одним из основных факторов роста выручки и валовой прибыли. В IV квартале 2025 года компания впервые сработала по безубыточной модели; в I квартале 2026 года её выручка сократилась на 17,6 % год к к году а чистый убыток увеличился в годовом исчислении.

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Теги: xpeng motors, робот, гуманоид
xpeng motors, робот, гуманоид
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