Xpeng представила самого человекоподобного робота Iron — в мужской и женской версиях

Китайская компания XPeng, занимающаяся производством электромобилей, представила на Дне искусственного интеллекта XPeng 2025 гуманоидного робота Iron нового поколения, которого описала как «самого человекоподобного робота». Его живьём показали на подиуме, продемонстрировав «естественные, плавные движения и высокореалистичную осанку», пишет Cnevpost.

Источник изображений: XPeng

Источник изображений: XPeng

Команда исследований и разработок XPeng обеспечила лёгкость и плавность движений Iron нового поколения, добавив пассивные степени свободы в носки, сообщил Хэ Сяопэн (He Xiaopeng), председатель совета директоров и генеральный директор производителя электромобилей.

Гуманоидный робот Iron первого поколения был представлен на Дне искусственного интеллекта 2024 в ноябре прошлого года. Рост робота составляет 178 см, а вес — 70 кг. Новое поколение Iron имеет гуманоидный позвоночник, бионические мышцы, гибкую кожу, изогнутый 3D-дисплей на голове и руки с 22 степенями свободы.

Работающий на базе модели VLA (Vision-Language-Action) второго поколения от XPeng, Iron нового поколения оснащён тремя фирменными процессорами Turing AI, обеспечивающими вычислительную мощность 2250 TOPS. Гуманоидный робот может говорить, ходить и взаимодействовать с предметами благодаря возможностям искусственного интеллекта XPeng.

Для облегчения конструкции в нём используются полностью твердотельные аккумуляторы высокой плотности энергии и повышенной безопасности. По словам топ-менеджера XPeng, для гуманоидного робота Iron в первую очередь предполагается коммерческое использование. Хэ Сяопэн также подчеркнул способность робота «быстро интегрироваться в различные отрасли, подобно человеку». Также на презентации было отмечено, что покупатели смогут выбирать комплектацию и кастомизировать робота перед покупкой. Например, можно настроить пол и телосложение.

XPeng также объявила о выпуске Iron SDK — комплекта для разработки программного обеспечения для сотрудничества с глобальными разработчиками в создании экосистемы приложений для гуманоидных роботов. Китайский производитель стали Baoshan Iron & Steel (Baosteel) станет партнёром XPeng по проекту Iron. В ближайшем будущем гуманоидный робот будет использоваться компанией для изучения вариантов его применения в таких промышленных областях, как контроль и итерация.

XPeng планирует начать массовое производство современных роботов к концу 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
xpeng motors, китай, робот, человекоподобный робот, гуманоидный робот
