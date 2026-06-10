В России разблокировали Roblox — платформа «полностью выполнила требования российского законодательства»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) сообщило о разблокировке в России популярной среди детей и подростков игровой платформы Roblox от Roblox Corporation.

Напомним, Roblox в России заблокировали 3 декабря 2025 года за материалы с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, а также ЛГБТ✴-контент (движение признано экстремистским и запрещено в России).

С тех пор Roblox признала неэффективность существующих технологий и представила «целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей».

«Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России», — гласит сообщение Минцифры.

Roblox дебютировала в 2006 году и к настоящему моменту вышла на PC (Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, iOS и Android. Ежемесячная аудитория платформы в России до блокировки составляла 18 млн пользователей.