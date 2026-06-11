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Встроенная графика начального уровня чипов Intel Panter Lake оказалась на 26 % медленнее AMD Radeon 840M

Портал Notebookcheck протестировал самую слабую встроенную графику процессоров Intel Panter Lake. На обзоре у журналистов побывал ноутбук Lenovo IdeaPad 5i 2-in-1 14 с чипом Intel Core Ultra 5 322. В данном процессоре используется встроенная графика Intel Graphics 2 Xe3, в которой имеются всего два графических ядра и 16 шейдерных блоков, что делает её самой слабой в линейке чипов Panter Lake.

Источник изображений: Notebookcheck

Источник изображений: Notebookcheck

Результаты, как и ожидалось, продемонстрировали ограниченную игровую производительность этой встроенной графики. Но цифры оказались не такими плохими, как может предположить заголовок статьи Notebookcheck, который буквально сообщает: «Внимание: держитесь подальше от встройки Intel Graphics 2 Xe3». В синтетическом тесте 3DMark встроенная графика Core Ultra 5 322 набрала 35,6 балла. Результат оказался на 13 % ниже, чем у четырёх графических ядер «встройки» процессора Core Ultra 5 115U, которая показала результат в 40,9 балла.

В том же тесте встроенная графика AMD Radeon 840M набрала 48,4 балла. Это означает, что iGPU начального уровня от AMD на базе архитектуре RDNA 3.5 на 26 % производительнее, чем двухъядерная конфигурация Intel Graphics 2 Xe3. Конечно, она быстрее Radeon 820M, но очевидно медленнее «встройки» уровня Radeon 860M.

Как отмечает Notebookcheck, Intel Graphics 2 Xe3 всё равно достаточно для более старых и менее требовательных игр, вроде Dota 2. Новые игры обычно становятся более требовательными даже в разрешении Full HD и с минимальными настройками изображения.

Впрочем, такой уровень производительности вполне ожидаем от чипа, который не оснащается встроенной графикой класса Arc, как другие процессоры серии Panther Lake, где используется больше графических ядер Xe 3. Лишь два процессора из семейства Panther Lake оснащаются графикой Intel Graphics 2 Xe3 с двумя графическими ядрами — модели Core Ultra 5 322 и Core Ultra 5 332. Все остальные имеют от четырёх и более графических ядер.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Следует добавить, что рынке доступны и ещё менее производительные конфигурации встроенной графики Intel последнего поколения. Например, некоторые модели процессоров Intel Wildcat Lake предлагают одноядерные «встройки».

Источники:

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Теги: panther lake, тесты, производительность, igpu, intel xe3
panther lake, тесты, производительность, igpu, intel xe3
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