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Ubisoft закрыла ещё две студии и уволила несколько сотен сотрудников

Реструктуризация французского издателя и разработчика Ubisoft продолжается. Жертвами программы по сокращению расходов в рамках масштабной организационной и операционной перезагрузки стали ещё две студии и сотни рабочих мест.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Как сообщает портал Insider Gaming со ссылкой на внутреннюю коммуникацию Ubisoft, компания закрыла офисы в Виннипеге (Канада) и Белграде (Сербия), а также реорганизовала студию в Барселоне (Испания).

Барселонское подразделение сократилось на 28 % (51 сотрудник лишился работы) и теперь сосредоточится эксклюзивно на франшизе Rainbow Six. Прежде офис занимался также Assassin's Creed, The Crew, Ghost Recon и Immortals: Fenyx Rising.

Источник изображения: X (i_nofum_i_Game)

Источник изображения: X (i_nofum_i_Game)

Ubisoft также сообщила об организационных изменениях в издательской команде, базирующейся в Сан-Франциско. По данным Insider Gaming, реорганизация оставит без трудоустройства от 50 до 100 работников.

Новая волна увольнений насчитывает около 380 сотрудников (2,3 % от общего штата компании). В Ubisoft заверили, что «эти изменения не отражают талант, преданность делу или вклад» затронутых специалистов.

Ubisoft с оптимизмом смотрит в будущее (источник изображения: Ubisoft)

Ubisoft с оптимизмом смотрит в будущее (источник изображения: Ubisoft)

Источники Insider Gaming передают, что закрытие студий и очередная волна увольнений в Ubisoft стали результатом пересмотра внутренних межпроектных процессов с учётом новых стратегий.

Масштабная перезагрузка обернулась для Ubisoft рекордными операционными убытками (€1,3 млрд по итогам 2026 финансового года), отменой семи игр и переносом ещё шести. Компания нацелена завершить трансформацию в 2027 финансовом году.

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Теги: ubisoft, увольнения, сокращения
ubisoft, увольнения, сокращения
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