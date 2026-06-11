Ubisoft закрыла ещё две студии и уволила несколько сотен сотрудников

Реструктуризация французского издателя и разработчика Ubisoft продолжается. Жертвами программы по сокращению расходов в рамках масштабной организационной и операционной перезагрузки стали ещё две студии и сотни рабочих мест.

Как сообщает портал Insider Gaming со ссылкой на внутреннюю коммуникацию Ubisoft, компания закрыла офисы в Виннипеге (Канада) и Белграде (Сербия), а также реорганизовала студию в Барселоне (Испания).

Барселонское подразделение сократилось на 28 % (51 сотрудник лишился работы) и теперь сосредоточится эксклюзивно на франшизе Rainbow Six. Прежде офис занимался также Assassin's Creed, The Crew, Ghost Recon и Immortals: Fenyx Rising.

Ubisoft также сообщила об организационных изменениях в издательской команде, базирующейся в Сан-Франциско. По данным Insider Gaming, реорганизация оставит без трудоустройства от 50 до 100 работников.

Новая волна увольнений насчитывает около 380 сотрудников (2,3 % от общего штата компании). В Ubisoft заверили, что «эти изменения не отражают талант, преданность делу или вклад» затронутых специалистов.

Источники Insider Gaming передают, что закрытие студий и очередная волна увольнений в Ubisoft стали результатом пересмотра внутренних межпроектных процессов с учётом новых стратегий.

Масштабная перезагрузка обернулась для Ubisoft рекордными операционными убытками (€1,3 млрд по итогам 2026 финансового года), отменой семи игр и переносом ещё шести. Компания нацелена завершить трансформацию в 2027 финансовом году.