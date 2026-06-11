Xiaomi представила ИИ-агента для программирования MiMo Code — он хорошо помнит, что делает

Xiaomi открыла исходный код проекта MiMo Code V0.1.0 — основанного на искусственном интеллекте помощника для написания кода, который предлагает решение одной из важнейших проблем: большинство ИИ-агентов быстро теряют контекст.

Решение основано на открытом проекте OpenCode и распространяется под демократичной лицензией MIT. В базовой комплектации приложение предлагает бесплатный доступ к мультимодальной модели Xiaomi MiMo-V2.5, но её можно заменить сторонними решениями, в том числе DeepSeek, Kimi и GLM. Важнейшим достоинством MiMo Code является система постоянной памяти. Большинство ИИ-помощников программиста полностью зависят от контекстного окна модели — как только оно заполняется, агент начинает забывать предыдущие решения и диалоги.

В MiMo Code задачу решили при помощи фонового субагента: когда активный диалог приближается к пределу, субагент автоматически сжимает всё в структурированную сводку, позволяя основному агенту продолжать работу в том же контексте. Каждые семь дней запускается дополнительная функция «/dream» — обслуживающий агент проверяет все старые сессии и файлы памяти, удаляет дубликаты, проверяет пути к файлам и производит сжатие обновлённого хранилища долговременной памяти.

В MiMo Code также входит система Harness, разработанная специально для моделей MiMo — фреймворк разработан для использования базовых возможностей модели, не ограничивая ИИ одной только функцией конечной точки API. Система работает совместно с режимом Compose, который активируется по нажатии клавиши Tab. Вместо того, чтобы просить выполнять ИИ по шагу за раз, можно задать ему конечную цель, и агент попытается сформировать весь рабочий процесс: планирование, проектирование, написание кода, тестирование и проверку.

Такой подход, по утверждению Xiaomi, позволяет получить на выходе «готовый продукт промышленного уровня». MiMo Code набрал 62 % в тесте SWE-Bench Pro и 72 % — в Terminal Bench 2, на 5 п.п. обогнав Claude Code с той же базовой моделью. ИИ-агент поддерживает даже голосовой ввод — за него отвечает модель MiMo-V2.5-ASR. Xiaomi MiMo Code на Apple macOS и Linux устанавливается через терминал, а для работы на Windows установка осуществляется через npm. Подключение к MiMo-V2.5 производится без регистрации.