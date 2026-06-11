Китай возродил ботнеты и начал разжигать споры по поводу ЦОД для ИИ в США

Китайские технологические диверсионные группы продолжают активную деятельность в американском информационном поле, пишет британское издание The Register. После продолжительного перерыва активизировался один из кластеров ботнета Volt Typhoon KV; американский искусственный интеллект стал чаще использоваться для операций влияния; производится вербовка граждан через подставные фирмы.

Ещё в январе 2024 года ФБР отчиталось о ликвидации связываемого с Китаем и хакерской группировкой Volt Typhoon ботнета KV, который эксплуатировал уязвимое сетевое оборудование и устройства интернета вещей. Ботнет состоял из четырёх кластеров: собственно кластер KV использовался для передачи данных, а кластер JDY осуществлял сканирование и разведку. Как выяснилось, JDY до сих пор продолжает работу — в теневой сети действуют более 1500 заражённых устройств, указывают эксперты Black Lotus Labs.

При помощи ChatGPT они генерируют комиксы на тему угроз, исходящих от возводимых в США центров обработки данных для систем ИИ, а также от приложений с ИИ — эти материалы в сопровождении пропагандистских комментариев публикуются в соцсети X. Для этого используются фейковые учётные записи, а для создания ощущения достоверности в публикациях приводятся ссылки на реальные новостные статьи о ЦОД. Соответствующие аккаунты заблокированы (PDF).

ИИ используется и для создания карикатур, высмеивающих американскую политику в отношении технологий и пошлин, причём чат-ботам дают инструкции о недопустимости сатирического изображения главы Китая, но побуждают высмеивать президента США. Осуществляющие эту деятельность учётные записи подключались к ChatGPT через VPN, а запросы отправлялись на упрощённом китайском языке. ChatGPT используется даже для разработки систем мониторинга американских соцсетей.

Наконец, американские власти получили ордер (PDF) и закрыли 13 сайтов, якобы принадлежащих консалтинговым фирмам — через эти организации вербовались граждане США, в том числе бывшие и нынешние обладатели доступа к закрытой информации. Через профессиональную соцсеть LinkedIn подставные организации с ноября 2023 года объявляли о вакансиях на такие должности как «старший аналитик» и «консультант по международным делам». В действительности кандидаты на эти должности получали средства за выдачу закрытой и даже секретной информации — деньги перечислялись в том числе в криптовалюте, чтобы скрыть их происхождение.