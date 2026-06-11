Xiaomi представила роборуку, которая сама подключает зарядку к электромобилю

Xiaomi продемонстрировала роботизированную руку для домашнего зарядного устройства, которая самостоятельно подключает кабель к порту электромобиля, избавляя владельца машины от этой операции.

Преимущество зарядного аккумулятора Xiaomi в том, что он может поместиться в тесном парковочном месте в домовладении автолюбителя — ширина корпуса составляет всего 152 мм. Управлять устройством можно удалённо через смартфон. Сейчас компания уже предлагает домашние зарядные станции мощностью 7 и 11 кВт. Первая отличается компактными размерами, всего 400 × 180 × 120 мм, работает от сети однофазного тока с напряжением 220 В и поставляется с зарядным устройством массой 640 г. Вторая при тех же габаритах подключается к сети трёхфазного тока с напряжением 380 В, а зарядное устройство имеет массу 770 г. Есть и портативное зарядное устройство, которое выдаёт мощность до 2,8 кВт при подключении к сети 220 В и может использоваться для обратной зарядки других электроприборов от электромобиля с мощностью до 3,5 кВт.

Интерес китайского электронного гиганта к роботизированным зарядным системам не нов — ранее, рассказывая о технологии автопилота Xiaomi Pilot Technology компания упоминала манипулятор наряду с алгоритмом автоматизированной парковки. Компания также подала патентную заявку на технологию зарядки электромобилей от специализированных беспилотных машин грузового класса. Информацию о сроках выпуска роботизированного зарядного манипулятора и о его цене в Xiaomi пока не озвучили.