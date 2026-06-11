Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления

Ожидается, что к 2030 году ИИ-инфраструктура будет потреблять до 600 млрд галлонов (2,27 млрд м3) воды — в первую очередь из-за роста энергопотребления, вызванного увеличением потребности оборудования ЦОД в электроэнергии, пишет ресурс Tom's Hardware.

Ресурс отметил, что существуют отрасли, которые используют гораздо больше воды, чем ИИ, и даже больше, чем все ЦОД вместе взятые. Однако потребление воды ИИ-инфраструктурой резко растёт, и это происходит не столько из-за возросших потребностей в охлаждении, сколько из-за увеличения потребности оборудования в электроэнергии.

Поскольку энергопотребление графических процессоров (GPU) почти удваивается с каждым новым поколением, большая часть потребления воды будет приходиться на объекты генерации электроэнергии для ЦОД.

В связи с тем, что отношение американцев к строительству ЦОД поблизости от места их проживания ухудшается, что выражается в усилении противодействия развёртыванию таких объектов, решение проблемы растущего потребления воды новыми дата-центрами может стать ключевым фактором для разработчиков, стремящихся реализовать свои проекты, отметил Tom's Hardware.

Основным способом решения проблемы растущего потребления воды дата-центрами является совершенствование систем охлаждения. Переход от испарительного охлаждения к замкнутым системам с непосредственным охлаждением чипов может помочь значительно сократить потребление воды.

По словам главы Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella), новейшие ИИ ЦОД компании оснащены настолько эффективными системами охлаждения, что они «могут эффективно работать с нулевым потреблением воды». Однако проблема систем охлаждения с замкнутым контуром заключается в том, что они потребляют больше энергии, чем испарительные системы. По мере роста потребления электроэнергии увеличивается и косвенное потребление воды такими объектами.

Согласно исследованию Xylem, к 2050 году подавляющая часть косвенного потребления воды ЦОД будет приходиться на выработку электроэнергии, и, судя по последним поколениям GPU, потребность в ней значительно вырастет.

В качестве краткосрочного решения проблем с энергоснабжением ЦОД может рассматриваться использование мобильных газовых реактивных турбин, которые не потребляют слишком много воды, однако их применение влечёт за собой экологически негативные последствия, связанные со значительными выбросами углерода.

Более долгосрочным решением этой проблемы должно стать сочетание возобновляемых источников энергии, атомной энергетики и систем рекуперации воды.