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Meta✴ хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается

Поиск новых бизнес-моделей в условиях бурного развития искусственного интеллекта и информационных технологий является актуальной задачей для многих компаний отрасли, но некоторые из них остаются заложниками классических схем и зависимостей. Например, Meta Platforms при всех своих попытках отойти от рекламной выручки в прошлом году на 97,6 % зависела именно от неё.

Источник изображения: Unsplash, Štefan Štefančík

Источник изображения: Unsplash, Štefan Štefančík

Об этом поведало издание The Wall Street Journal, отметив, что за более чем два десятилетия с момента своего основания Meta Platforms (Facebook изначально) компания так и не смогла диверсифицировать источники выручки. Ни метавселенная, ни устройства виртуальной реальности, ни умные очки или решения для проведения видеоконференций не смогли стать для Meta серьёзными источниками выручки.

Корпорация Google, которую тоже нельзя назвать новичком рынка, десять лет назад получила не от рекламы больше выручки, чем это удалось Meta по итогам прошлого года. При этом в условиях бума ИИ капитальные затраты Meta стремительно растут, их доля по отношению к выручке или капитализации компании у неё выше, чем у «коллег по цеху». Meta также привлекает больше заёмных средств для финансирования развития своей инфраструктуры ИИ, чем конкурирующие AWS (Amazon), Microsoft или Alphabet.

Попытки диверсифицировать источники выручки для Meta в последнее время сводятся к продвижению подписок. Частным пользователям за доплату предлагаются дополнительные функции в Facebook, Instagram и WhatsApp. Корпоративным клиентам предлагается интеграция полезных ИИ-агентов с учётной записью в WhatsApp. Чат-боты компаний в этом мессенджере могут отвечать за общение с клиентами и работу с заявками или даже продажами. Капитализация Meta не так велика по сравнению с конкурентами, и это отчасти отображает обеспокоенность инвесторов смутными перспективами ИИ-бизнеса компании.

Впрочем, находятся и оптимисты. Эксперты Truist Securities, например, к 2030 году подписки смогут ежегодно приносить до $20 млрд выручки. Deutsche Bank считает, что уже в следующем году на подписках Meta сможет дополнительно выручить около $15,6 млрд. Звучит это весьма амбициозно, особенно если учесть, что за пределами рекламного сегмента Meta в прошлом году выручила менее $5 млрд. За четыре доллара в месяц пользователи социальных сетей Meta получают доступ к некоторым расширенным функциям, но они привлекают лишь малую часть аудитории, а потому не смогут сформировать серьёзной выручки.

Например, в 2023 году профессиональных блогеров на страницах этих социальных сетей в США насчитывалось 11,6 млн человек. Даже если бы все они были подписаны на дополнительные сервисы и платили по $4 в месяц, в масштабах всего бизнеса Meta сумма получалась бы незначительной. Даже если увеличить эту сумму в несколько раз с учётом международной аудитории, всё равно по сравнению с рекламными доходами подписки не смогут кардинально поменять картину. Чат-бот Meta начинает осваивать рынок по цене $7,99 в месяц, но этот рынок уже насыщен конкурирующими предложениями. Например, пользователи сервисов Google за $5 в месяц получают не только доступ к ИИ-инструментам Gemini в увеличенном объёме, но и 400 Гбайт облачного хранилища и ИИ-функциям в почтовом сервисе Gmail. В этом смысле Meta подобным разнообразием экосистемы похвастать не может.

В корпоративном сегменте Meta сложно привлекать клиентов не только из-за высокой конкуренции, но и в силу исторических причин. Свои шлемы виртуальной реальности на корпоративном рынке она предлагать перестала, и подобная смена приоритетов не всегда способствует росту доверия со стороны бизнеса. Опять же, эффективность своей рекламы при помощи ИИ компания повышает достаточно хорошо, поэтому профильная выручка может расти достаточно активно. Только во втором квартале Meta может выручить на рекламе $60 млрд — на 27 % больше, чем годом ранее. Впрочем, её расходы на ИИ всё равно будут расти быстрее доходов с рекламы.

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Теги: me, ff, whatsapp, ии, подписка
me, ff, whatsapp, ии, подписка
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