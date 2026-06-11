Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения

Google ведёт переговоры с Samsung Electronics о производстве компонентов для своего процессора искусственного интеллекта следующего поколения. Google планирует поручить TSMC производство основной вычислительной части тензорного процессора, получившего кодовое название Icefish, в то время как Samsung будет отвечать за производство по 2-нм техпроцессу компонента для соединения этого чипа с памятью.

Разработанные Google чипы для искусственного интеллекта TPU стали альтернативой доминирующим графическим процессорам Nvidia, а растущие продажи систем с TPU стали одним из факторов роста облачного подразделения компании. В апреле Google представила два новых специализированных чипа, предназначенных для обучения моделей ИИ и вывода результатов. В настоящее время Google работает над проектом Icefish совместно с компанией MediaTek. В планах партнёров — начать серийное производство в 2028 году.

2-нм техпроцесс позволяет повысить энергоэффективность выпускаемых чипов и увеличить производительность типичных задача искусственного интеллекта. В июле 2025 года Samsung заключила сделку с Tesla на сумму $16,5 млрд на производство чипов для ИИ с использованием этого техпроцесса. В апреле 2026 года Samsung заявила, что рассчитывает привлечь больше клиентов для своей передовой технологии, и рассматривает возможность строительства второго завода в Техасе для наращивания производства.

Получение контракта станет большим успехом для Samsung, которая стремится расширить свой бизнес по контрактному производству чипов. Google заинтересована в диверсификации производства своих TPU и снижении зависимости от TSMC, которая может стать узким местом для отрасли из-за бурного роста спроса на чипы ИИ. Google также ведёт переговоры с Intel о производстве более трёх миллионов TPU в 2028 году.