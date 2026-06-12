Глава TSMC пожаловался, что больше всего компании не хватает кадров и воды

На ежегодном собрании акционеров председатель совета директоров TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) уже признавался, что не уверен в способности компании удовлетворить спрос на чипы в перспективе нескольких ближайших лет. На этой неделе он добавил, что крупнейшему контрактному производителю чипов больше всего не хватает квалифицированного персонала и водных ресурсов.

Как известно, основная часть предприятий TSMC сосредоточена на Тайване, а этот остров не только подвержен воздействию природных бедствий типа тайфунов и землетрясений, но и испытывает нехватку энергетических и водных ресурсов. Кроме того, потребность в активной экспансии производственных мощностей приводит к дефициту кадров на предприятиях TSMC. На это как раз и пожаловался глава компании, выступая на церемонии открытия нового технопарка на юге Тайваня.

Зато проливной дождь, сопровождавший мероприятие, очень обрадовал руководителя TSMC: «Ещё в прошлом месяце я задавался вопросом — а что нам делать с водой? Нужно ли начинать возить её при помощи автоцистерн?» Дефицит пресной воды, которая нужна для выпуска чипов, уже не первый раз мешает TSMC следовать своему производственному плану. Во многом запасы воды в тайваньских водохранилищах определяются погодой в конкретные периоды. В прошлом властям даже приходилось ограничивать потребление воды для нужд сельского хозяйства, отдавая приоритет производству чипов.

Как признался Вэй, присутствовавший на церемонии президент острова Лай Циндэ (Lai Ching-te), поделился с ним правительственными планами по соединению всех островных водохранилищ между собой системой каналов. В случае реализации такого плана, по мнению главы TSMC, ему уже не придётся говорить о дефиците земли, воды или электричества. На юге Тайваня климат более засушлив, к концу зимы местные водохранилища почти обмеливают, и восполнение запасов воды во многом определяется весенним климатом.

При этом главным дефицитом для TSMC остаются людские ресурсы, как подчеркнул Си-Си Вэй. Он призвал готовить больше кадров в тех регионах острова, где компания развивает своё производство. Власти Тайваня в этом смысле готовы способствовать решению проблемы нехватки кадров, привлекая их из-за рубежа и упрощая трудовую иммиграцию. По словам главы TSMC, даже с учётом планов компании по расширению присутствия за пределами острова, Тайвань в качестве поставщика полупроводниковых компонентов будет оставаться главным источником.