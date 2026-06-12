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WhatsApp расширил поддержку нескольких аккаунтов в приложении для iOS

Мессенджер WhatsApp начал развёртывать поддержку нескольких учётных записей в приложении для Apple iOS. Новая функция появится не у всех сразу, но её аудитория расширится, обращает внимание WABetaInfo.

Источник изображения: wabetainfo.com

Источник изображения: wabetainfo.com

Поддержка нескольких учётных записей WhatsApp на iPhone появилась в бета-версии приложения ещё в ноябре минувшего года — это одна из наиболее востребованных функций; параллельно разработчики мессенджера начали подготовку к внедрению имён пользователя, чтобы в переписке можно было обходиться без раскрытия своего номера телефона.

Администрация WhatsApp анонсировала поддержку нескольких учётных записей в мессенджере несколько месяцев назад, но воспользоваться новой функцией первоначально могло лишь небольшое число пользователей. Это стандартная практика для платформы, которая внедряет крупные нововведения поэтапно. Так, поддержка интерфейса Liquid Glass сначала находилась на этапе тестирования, и только потом начала неспешно развёртываться для широкого круга пользователей, но и спустя семь месяцев Liquid Glass до сих пор есть не у всех.

Пользователям приложения WhatsApp на iPhone, у которых есть потребность использовать несколько учётных записей, теперь рекомендуется проверять раздел «Аккаунт» в настройках приложения — там может появиться опция «Добавить аккаунт», при выборе которой будет предложено зарегистрировать новый или авторизоваться в существующем через QR-код. После этого можно будет быстро переключаться между учётными записями из меню «Аккаунт».

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Теги: whatsapp, мессенджер, apple, ios, iphone
whatsapp, мессенджер, apple, ios, iphone
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