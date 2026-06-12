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«Важно лишь то, насколько отполирована игра»: разработчики Phantom Blade Zero не испугались конкуренции с GTA VI

Недавний перенос поместил амбициозный фэнтезийный ролевой боевик Phantom Blade Zero в опасную близость от горячо ожидаемой GTA VI, однако разработчикам из китайской студии S-Game, похоже, всё равно.

Источник изображений: S-Game

Источник изображения: S-Game

Напомним, Phantom Blade Zero должна была выйти 9 сентября 2026 года, однако в погоне за совершенством S-Game решила отложить премьеру почти на два месяца (50 дней) — до 29 октября.

Таким образом, Phantom Blade Zero готовится к релизу за три недели до GTA VI (19 ноября). Разработчикам большинства крупнобюджетных игр такой задел наверняка показался бы недостаточным, но у S-Game другие приоритеты.

Из-за GTA VI другие крупные игры в ноябре не выходят (источник изображения: Rockstar Games)

Из-за GTA VI другие крупные игры в ноябре не выходят (источник изображения: Rockstar Games)

Глава S-Game Лян Цивэй (Liang Qiwei) в интервью PC Gamer заявил, что студия не думала о GTA VI, когда выбирала дату выхода Phantom Blade Zero: «Мы не задумываемся о конкурентах, кто выходит до или после».

«Мы думаем лишь о качестве самого продукта. Не считаю, что конкуренция может существенно повлиять на успех [нашей] работы. <...> Важно лишь то, насколько отполирована игра», — уверен Цивэй.

Phantom Blade Zero создаётся без использования генеративного ИИ (источник изображения: S-Game)

Phantom Blade Zero создаётся без использования генеративного ИИ (источник изображения: S-Game)

На фоне роста цен компьютерных комплектующих Цивэй также пообещал оптимизацию Phantom Blade Zero для Steam Deck и то, что игра будет выглядеть красиво даже без трассировки лучей.

Phantom Blade Zero создаётся для PC (Steam, Epic Games Store) и PS5. Обещают смесь кунг-фу-панка, стимпанка и оккультизма, эффектную боевую систему, более 30 видов оружия, графику на Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский.

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Теги: phantom blade zero, s-game, ролевой экшен, grand theft auto vi, gta vi
phantom blade zero, s-game, ролевой экшен, grand theft auto vi, gta vi
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