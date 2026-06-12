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Рынок NAND перегрет до предела: китайская Biwin заплатила за память больше своей годовой выручки

Производители памяти в целом благосклонно воспринимают тенденцию, которая в последнее время подталкивает участников рынка заключать долгосрочные контракты и делать большие авансовые платежи. Их клиентам при этом не позавидуешь — китайская Biwin Technology, например, выложила за такой контракт $1,86 млрд, что превышает её годовую выручку.

Источник изображения: Biwin Technology

Источник изображения: Biwin Technology

Издание South China Morning Post обратило внимание на эту сделку, поскольку она описывается в регуляторной документации, опубликованной Шанхайской фондовой биржей. Имя поставщика памяти, с которым Biwin заключила контракт до второго квартала 2028 года, не раскрывается. При этом известно, что по условиям договора Biwin будет партиями получать от него микросхемы памяти серверного класса начиная с третьего квартала текущего года. Закупочные цены также прописаны в контракте, хотя и не раскрываются публично.

При этом выручка Biwin Technology за прошлый год достигла $1,7 млрд, так что указанные в контракте $1,86 млрд заметно превышают эту сумму. Новый контракт позволит Biwin покрыть лишь часть своей потребности в твердотельной памяти. Например, в текущем году его объём будет соответствовать 4,45 % закупок NAND по итогам прошлого года, а в следующем году эта доля вырастет до 14,88 %. Какой она будет в первой половине 2028 года, не уточняется.

По данным TrendForce, в первом квартале совокупная выручка мировых производителей NAND последовательно выросла на 83,7 % — до $38,9 млрд. При этом лидирующая в сегменте Samsung Electronics нарастила свою выручку на 104,7 % — до $13,5 млрд. Во втором квартале сильный дисбаланс спроса и предложения на рынке NAND наверняка сохранится, считают эксперты TrendForce.

Пока бум на рынке памяти позволяет Biwin улучшать финансовые результаты. Её выручка в первом квартале подскочила в годовом сравнении на 342 % — до $1 млрд, а чистая прибыль достигла $429 млн, сменив убытки, наблюдавшиеся годом ранее. В корпоративном сегменте выручка Biwin росла быстрее всего, что предсказуемо с учётом высокого спроса на серверные SSD. За прошлый год профильная выручка увеличилась более чем на 300 %.

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Теги: biwin, ssd, финансы, ии-бум, китайские производители
biwin, ssd, финансы, ии-бум, китайские производители
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