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Прототип тихого сверхзвукового лайнера NASA X-59 впервые достиг отметки 1,4 скорости Маха

12 июня 2026 года прототип тихого сверхзвукового самолёта NASA X-59 впервые достиг отметки 1,4 скорости Маха на высоте 16 800 м — это главные целевые показатели проекта. На этой скорости и высоте NASA будет измерять громкость создаваемого самолётом шума на уровне земли, включая сбор впечатлений жителей от его пролётов над головой. Всё это делается для возвращения в небо сверхзвуковой гражданской авиации, попавшей под запрет по причине высокого шума.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Конструкция самолёта X-59 рассчитана на то, что сопровождающий преодоление звукового барьера громовой раскат будет отражён в сторону неба, а не земли. Это приведёт к снижению звукового шума от сверхзвуковых полётов до уровня хлопка дверцей автомобиля. Позже в этом году NASA организует тестовые пролёты X-59 над рядом небольших городов в США, чтобы измерить создаваемый полётом этого самолёта шум на земле и позже опросить жителей о впечатлениях от услышанного.

Но прежде предстоит совершить ещё множество проверочных полётов, чтобы испытать конструкцию самолёта и его управляемость во всех возможных режимах. Собственно, скорость 1 Маха самолёт впервые преодолел всего лишь неделей ранее, поэтому для его допуска в небо над городами нужно больше проверок.

Если концепция X-59 докажет свою состоятельность, NASA передаст все собранные данные регуляторам, а конструкторскую документацию — частным аэрокосмическим компаниям. В итоге гражданская сверхзвуковая авиация может снова вернуться в небо после сворачивания программ легендарных «Конкордов» и Ту-144.

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Теги: x-59, nasa, испытания, сверхзвуковой, самолёт
x-59, nasa, испытания, сверхзвуковой, самолёт
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