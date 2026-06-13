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Valve ввезла в США 13 тонн VR-гарнитур Steam Frame за день — старт продаж не за горами

Немецкий контейнеровоз Posen 10 июня пришвартовался в Лос-Анджелесе, завершив своё двухнедельное путешествие из Шанхая. Судно с большой вероятностью доставило в США первую партию новой игровой гарнитуры виртуальной реальности Valve Steam Frame, сообщает The Verge.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Согласно данным по импорту, выступающая партнёром Valve по дистрибуции компания Ceva отгрузила почти 32 т «устройств виртуальной реальности». Если вычесть массу пяти контейнеров по 3700 кг, получается около 13 т продукции. Месяц назад аналогичные расчёты показали, что Valve за два дня ввезла 50 т игровых консолей — по документам они отличаются от VR-гарнитур.

С 23 апреля компания, если верить неофициальным данным, ввозит позиционируемые как консоли стационарные игровые ПК Steam Machine в контейнерах по 12 600 кг — к настоящему моменту их запасы выросли до 141 т. В мае Valve также получила три контейнера массой 14 500 кг: два 18 мая и один 30 мая — это, как считается были Steam Deck.

К слову, 13 т — это не такое уж большое число VR-гарнитур, но в один контейнер их, вероятно, помещается больше, чем приставок Steam Machine. Гарнитура в комплекте с двумя джойстиками имеет массу 654 г — речь может идти о менее чем 20 000 экземпляров. Не так много Valve ввезла в США и ПК Steam Machine: каждая имеет массу 2,6 кг без учёта контроллеров и кабелей, что даёт менее 50 000 штук в запасе. Ранее компания сообщила о готовности выпустить Steam Machine и Steam Frame до конца лета, и хотя ей пришлось поднять на них цену из-за дефицита чипов памяти и роста цен на них, раскупить их могут быстро.

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Теги: valve, steam frame, гарнитура
valve, steam frame, гарнитура
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