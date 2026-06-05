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Valve заявила о готовности выпустить Steam Machine и Steam Frame до конца лета

Valve заявила, что первоначально отложенные выпуски игрового ПК Steam Machine и гарнитуры виртуальной реальности Steam Frame запланированы на это лето. Компания опубликовала материал о программах верификации для обоих устройств и завершила его словами: «Мы с нетерпением ждём, когда пользователи опробуют ваши игры на новых устройствах Steam, которые выйдут этим летом».

Источник изображения: steamcommunity.com

Источник изображения: steamcommunity.com

Valve анонсировала Steam Machine и Steam Frame вместе со Steam Controller ещё в конце прошлого года и пообещала их выпустить в начале этого. В феврале заявила, что из-за дефицита чипов памяти ей пришлось пересмотреть свои планы по ценообразованию и поставкам, а в марте пообещала всё-таки сделать это до конца 2026 года.

Первым в продажу в начале мая поступил Steam Controller. Что касается Steam Machine и Steam Frame — лето едва ли можно назвать конкретный датой, но это хотя бы уже определённый промежуток времени. Перед выпуском новых устройств Valve переработала магазин Steam и опубликовала информацию о программах верификации, чтобы разработчики могли подготовить свои игры. Как и в случае со Steam Deck, верификация для Steam Machine и Steam Frame означает, что игра должна работать без особых действий со стороны пользователя.

В случае Steam Machine требования обещают быть «практически идентичными» требованиям для Steam Deck, но поскольку игровой ПК «примерно вшестеро мощнее портативной приставки», то и игр для него может быть верифицировано больше. Valve также тестирует «на Machine все игры, которые не соответствовали нашим требованиям к производительности на Deck». Для Frame маркировка Valve Verified будет означать, что игры хорошо работают прямо на гарнитуре в нативном режиме, а не транслируются на неё — хотя и эту функцию она поддерживает.

Цены и сроки выхода Steam Machine и Steam Frame остаются неизвестными, но после подорожания Steam Deck на минувшей неделе стоит готовиться к не самым приятным сюрпризам.

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Теги: valve, steam machine, steam frame
valve, steam machine, steam frame
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