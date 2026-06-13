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Генпрокуроры нескольких штатов США запустили проверку в отношении OpenAI

Коалиция генеральных прокуроров нескольких американских штатов начала масштабную проверку в отношении компании OpenAI, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимный источник.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Накануне, 12 июня, разработчику ChatGPT вручили повестку с требованием предоставить документы, касающиеся широкого спектра её деятельности и влияния на пользователей: материалы, связанные с рекламой, привлечением и удержанием пользователей, а также обработкой потребительских и медицинских данных. Генпрокуроры также запросили информацию о деятельности, связанной с несовершеннолетними и пожилыми людьми, моделями глубокого обучения и внутренней политикой компании.

Власти США пока проведение проверки не подтвердили. Представитель OpenAI, однако, заявил: «Искусственный интеллект — новая и мощная технология, и мы каждый день работаем над тем, чтобы безопасно и со всей ответственностью обеспечивать людей его преимуществами. Мы всерьёз относимся к опасениям, выраженным генеральными прокурорами штатов, и намерены в конструктивном ключе сотрудничать с их ведомствами».

В минувший понедельник, 8 июня, OpenAI в закрытом формате подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в США. Компания может выйти на биржу в сентябре при оценке до $1 трлн.

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Теги: openai, прокуратура, ии
openai, прокуратура, ии
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