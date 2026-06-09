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OpenAI подала заявку на IPO, но пока не раскрывает его сроки и параметры

Компания OpenAI, которая номинально является стартапом, на этой неделе сама сообщила о подаче предварительной заявки на IPO американскому регулятору SEC, чтобы пресечь слухи на эту тему. Правда, параметры готовящегося размещения акций амбициозным разработчиком ChatGPT пока скрыты от широкой публики, как не упоминается и дата предстоящего IPO.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

В публикации на собственном сайте OpenAI скромно поясняет, что до выхода на биржу хотела бы «сделать некоторые шаги, которые проще сделать, являясь частной компанией». По словам представителей стартапа, есть сложный набор уступок в данном процессе, а потому если в определённый момент станет понятно, что можно выйти на биржу пораньше, компания это сделает. По неофициальным данным, IPO стартапа предварительно намечено на осень текущего года. В идеале, OpenAI хотела бы оценить свою капитализацию в $1 трлн, тем самым присоединившись к конкурирующим Anthropic и входящей в состав SpaceX компании xAI Илона Маска (Elon Musk).

Напомним, что текущая капитализация Anthropic достигает $965 млрд, а SpaceX в совокупности с xAI тянет на сумму $1,78 трлн. Обе компании подали заявку на IPO, причём вторая проведёт его на текущей неделе. В условиях, когда нужно соперничать за средства инвесторов, OpenAI решила особо не тянуть с подачей заявки. Что характерно, ещё до выхода на IPO стартап планирует позволить существующим акционером продать свои акции, исходя из мартовской оценки капитализации в $852 млрд. Кроме того, известно о ведении руководством OpenAI переговоров с американским правительством, которое тоже может получить пакет акций стартапа.

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) в своём блоге написал, что сейчас стартап переживает третью фазу своего существования. На первом этапе компания занималась исследованиями в области создания сильного искусственного интеллекта. На втором она пыталась стать «продуктовой компанией» и понять, как люди используют её инструменты. Третья фаза подразумевает трансформацию экономики вокруг ИИ, компания теперь должна определить, как сделать такую технологию общедоступной, безопасной и полезной.

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Теги: anthropic, openai, ipo, ии, акции
anthropic, openai, ipo, ии, акции
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