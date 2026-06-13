В Китае придумали способ обойти контроль системы помощи водителю Full Self-Driving (FSD) автомобилей Tesla, отслеживающей с помощью камеры, насколько водитель сосредоточен на вождении. Оказалось, что систему довольно легко обмануть — достаточно разместить перед камерой крошечную копию головы человека, и тогда можно листать телефон или даже дремать, что запрещено при включённой FSD.

Выяснилось, что система FSD не может отличить реального человека от игрушечной головы, чем и пользуются водители. Миниатюрную копию головы голливудской или китайской знаменитости можно приобрести на китайских платформах электронной коммерции, таких как Taobao, Xianyu и Douyin, по цене от $10 до $40 в зависимости от сложности исполнения. Её можно установить на потолке салона, лобовом стекле или зеркале заднего вида автомобиля так, чтобы она закрывала только голову водителя и ничего больше.

В Китае на электромобилях Tesla пока недоступна самая передовая система помощи водителю Full Self-Driving (Supervised). Водители могут использовать только базовые функции круиз-контроля, автоматического рулевого управления и автопилота на некоторых городских дорогах. Даже при их использовании от водителя по-прежнему требуется уделять внимание дороге. Для контроля за этим применяется множество функций мониторинга, включая камеру, расположенную над лобовым стеклом. Если система обнаружит, что водитель не смотрит вперёд в течение нескольких секунд, она немедленно предупредит его о необходимости переключить внимание на дорогу. Если тот продолжит отвлекаться, система может автоматически отключить режим автопилота до конца поездки или даже на неделю.

Продажи 3D-моделей головы и других приспособлений для обмана системы помощи водителю начались в Китае в октябре прошлого года, после того как Tesla выпустила в стране обновление программного обеспечения, активировавшее систему контроля внимания водителя с помощью камеры в салоне автомобиля.

Некоторые водители Tesla в Китае просто размещают перед камерой статичное изображение человека. Другие используют лентикулярные карточки, на которых изображения меняются при просмотре под разными углами. Например, это могут быть фотографии человека с открытыми и закрытыми глазами, создающие иллюзию моргания при покачивании во время движения автомобиля.