На майской конференции Google рассказала о новой технологии — способных работать в фоновом режиме поисковых агентах с искусственным интеллектом. Теперь компания начала развёртывать эту функцию функции, но пока воспользоваться ей могут только подписчики тарифа Google AI Ultra.

Поисковые агенты круглосуточно работают в фоновом режиме и «интеллектуально анализируют информацию, чтобы найти то, что вам нужно, в нужный момент». Одним из их видов являются информационные агенты — они помогают пользователям «оставаться в курсе всего, что для них наиболее важно». Они ищут информацию по блогам, новостным сайтам, в сообщениях соцсетей; а также в реальном времени осуществляют мониторинг данных в области финансов, шопинга и спорта, «отслеживая изменения, связанные с вашим конкретным вопросом».

На выходе пользователь получает «синтезированное обновление [данных] с возможностью принимать меры». В одном из примеров он перечисляет требования к жилплощади, и агент предлагает ему уведомления о выходе соответствующих требованиям новых объявлений. В основном приложении Gemini такие функции могут автоматически запускаться только раз в день; ИИ-агенты Gemini Spark запускаются каждые 15 минут, а поисковые агенты действуют более оперативно.

Воспользоваться новой функцией могут пока только подписчики тарифов Google AI Ultra стоимостью $99,99 или $199,99 в месяц. Для её запуска достаточно открыть «Режим ИИ» и добавить в запрос «держи меня в курсе» или «оповести меня, когда». Функция доступна на всех языках и рынках, где работает «Режим ИИ». До конца лета аудитория расширится и на подписчиков Google AI Pro.