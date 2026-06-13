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Netgear обвинила американскую часть TP-Link в сохранении тесных связей с Пекином

В США продолжается судебное разбирательство между производителями роутеров Netgear и TP-Link Systems. После того как TP-Link обвинила Netgear в клевете, поскольку та утверждает, что её конкурент сохранил связи с Китаем, Netgear в ответ подала новый иск, в котором утверждается, что TP-Link по-прежнему связана с Пекином, что несёт риски для американского потребителя.

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Во встречном иске на 49 страницах Netgear попыталась опровергнуть утверждение TP-Link о том, что она выделила свой китайский бизнес в 2024 году и таким образом стала американской компанией, базирующейся в Ирвайне (штат Калифорния). «Вопреки заявлениям американским розничным продавцам и потребителям, TP-Link по своей сути остаётся китайской компанией, продающей продукцию китайского производства, которая является инструментом для спонсируемых китайским государством хакерских атак. Netgear выдвигает эти встречные иски, чтобы привлечь TP-Link к ответственности за обман американского народа», — указано в иске.

Netgear ссылается на отчёт TP-Link об устойчивом развитии за 2024 год, согласно которому та закупает ресурсы для исследований и разработок, а также для производства у своих китайских дочерних компаний, Lianzhou International и Dongguan Lianzhou Technologies. В нём также указано, что хотя производство TP-Link в основном якобы переместилось на завод во Вьетнаме, большая часть выпуска по-прежнему осуществлялась в Китае.

«За последний год почти 20 % импорта TP-Link в США поступало с материкового Китая», — утверждает Netgear, ссылаясь на общедоступную информацию и не вдаваясь в подробности.

В своём иске Netgear вновь выражает давние опасения, что китайское правительство может тайно использовать TP-Link для шпионажа за США. «Продукция TP-Link разрабатывается, проектируется и производится компанией Lianzhou и ее китайскими дочерними компаниями и филиалами, которые являются участниками и подпадают под юрисдикцию китайского разведывательного и силового аппарата», — сообщила компания. Она также отметила, что на этой неделе Пентагон внёс китайский аналог TP-Link — компанию TP-Link Technologies — в список фирм, напрямую связанных с китайскими военными.

Netgear обвинила TP-Link Systems в том, что та вводит потребителя в заблуждение, утверждая, что является американской фирмой. Она отметила на своём сайте, что производит «потребительские маршрутизаторы в Индонезии, Вьетнаме и Таиланде — странах, которые правительство США считает союзниками».

В связи с вышеизложенным Netgear потребовала от судьи запретить TP-Link утверждать, что она является американской компанией, просто разместившей производство во Вьетнаме. Также Netgear потребовала возмещения понесённых убытков, «в размере, который будет определен в ходе судебного разбирательства».

В ответ TP-Link заявила, что иск Netgear «неточен и искажает факты». «TP-Link уже начала представлять истинные факты в судебном процессе и намерена опровергать эти неверные утверждения и активно отстаивать свои претензии к неправомерным действиям Netgear по мере продолжения разбирательства», — добавила она.

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Теги: судебное разбирательство, netgear, tp-link, сша
судебное разбирательство, netgear, tp-link, сша
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