Обзор Ryzen 9 9950X3D2: правильный 16-ядерник с 3D-кешем

Когда AMD начала переносить технологию 3D V-Cache в старшие 16-ядерные Ryzen, довольно быстро выяснилось, что совместить в одном процессоре максимальную игровую и максимальную вычислительную производительность не так просто, как кажется. Для решения этой задачи инженеры компании выбрали путь асимметрии: Ryzen 9 7950X3D, а затем и Ryzen 9 9950X3D собирались из двух разнородных кристаллов с восемью ядрами в каждом. Дополнительный 3D-кеш добавлялся только к одному вычислительному кристаллу CCD, а второй оставался обычным, но зато имел более высокие тактовые частоты. В теории такой подход позволял объединить лучшее из двух миров, но на практике всё оказалось сложнее. Производительность таких гибридов попадала в зависимость от правильной работы планировщика Windows, а потому требовала специфичных драйверов, профилей, механизма парковки ядер и других программных ухищрений, которые работали не особенно гладко, а потому AMD приходилось постоянно их дорабатывать.

На этом фоне довольно очевидной выглядела идея симметричного 16-ядерного Ryzen X3D. Однако снабдить дополнительным кешем оба CCD так, чтобы не потерять в тактовых частотах, стало возможным лишь в поколении Zen 5, где AMD изменила конструкцию, переместив дополнительный слой кеш-памяти под вычислительный кристалл. Благодаря этому он перестал ограничивать частоты, и путь к полностью симметричному 16-ядерному X3D-процессору фактически оказался открыт.

Казалось бы, следующий шаг напрашивался сам собой. Но не для AMD, которая год назад прямо объявила, что двухкристальный процессор с 3D-кешем на обоих CCD не имеет практического смысла. С точки зрения компании дополнительные затраты на выпуск такого CPU выглядели неоправданными, а выигрыш в производительности — слишком скромным. Впрочем, история компьютерной индустрии не раз показывала, что между «это никому не нужно» и «представляем новую флагманскую модель» иногда проходит буквально год. Ryzen 9 9950X3D2 — как раз такой случай. Причём особенно любопытно, что в отличие от остальных процессоров с 3D-кешем этот процессор AMD преподносит вовсе не как очередного короля игровой производительности, а как решение «для разработчиков и создателей контента», ставя его в особое положение в модельном ряду.

Что именно заставило компанию столь заметно пересмотреть свои взгляды, сказать непросто. Давления со стороны конкурента здесь явно не было: Intel сегодня попросту нечего противопоставить старшим Ryzen X3D. Поэтому причины появления Ryzen 9 9950X3D2, скорее всего, лежат не снаружи, а внутри самой AMD. Возможно, за прошедший год компания смогла удешевить производство кристаллов CCD с дополнительным кешем. Возможно, решила, что верхний сегмент уже не ждёт рационального подхода и готов принять возвращение «бессмысленных и беспощадных» продуктов в духе Extreme Edition. А возможно, инженеры просто захотели довести идею Ryzen X3D до абсолюта и наконец создать процессор с максимальным для потребительского сегмента объёмом L3-кеша.

Так или иначе Ryzen 9 9950X3D2 — это не попытка предложить оптимальное соотношение цены и возможностей. Это продукт, созданный по принципу «всё по максимуму». И как обычно и происходит в подобных случаях, первое, чем он выделяется на фоне предшественников, — это цена, установленная в $900. Поэтому сразу же возникает вопрос, удалось ли AMD в столь дорогостоящем процессоре реализовать что-то большее, чем формальный рекорд по количеству кеш-памяти.

Но важнее даже не то, станет ли Ryzen 9 9950X3D2 самым быстрым настольным процессором современности. Куда интереснее понять, насколько вообще оправданна идея такого CPU и есть ли в ней практический смысл. Ведь если эксперимент окажется удачным, не исключено, что именно так будут выглядеть старшие X3D-процессоры следующих поколений. Поэтому, даже если Ryzen 9 9950X3D2 и выглядит как упражнение в инженерном максимализме без реальных рыночных перспектив, знакомство с ним всё равно представляет немалый интерес. Хотя бы потому, что, возможно, мы имеем дело с прообразом будущих флагманов.

⇡#Подробнее о Ryzen 9 9950X3D2

Полное официальное название нового процессора — Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, и оно довольно точно отражает его суть. Фактически перед нами апгрейд хорошо знакомого Ryzen 9 9950X3D, у которого дополнительный 64-Мбайт кристалл SRAM, расширяющий L3-кеш в пределах одного CCD с 32 до 96 Мбайт, теперь присовокуплён не к одному, а сразу к двум вычислительным чиплетам. Таким образом, Ryzen 9 9950X3D2 стал первым потребительским 16-ядерным X3D-процессором, в котором оба кристалла CCD имеют одинаковую конфигурацию и располагают одинаковым объёмом кеш-памяти.

В результате общий объём L3 в этом процессоре составляет немыслимые до этого 192 Мбайт. И именно это кажется на первый взгляд главной особенностью новинки. Однако в действительности важнее другое. Ryzen 9 9950X3D2 — первый полностью симметричный двухчиплетный процессор AMD с 3D-кешем, предназначенный для ПК. И по-настоящему интересным делает его именно это.

Напомним, все предыдущие 12- и 16-ядерные Ryzen X3D были устроены иначе. Дополнительный кеш получал только один из двух CCD, а второй оставался обычным. В результате возникало деление на «игровой» и «вычислительный» кристаллы, а эффективность работы такого гибридного CPU попадала в зависимость от планировщика Windows и программных «костылей»: драйверов, механизма парковки ядер, Xbox Game Bar и прочих надстроек, которые AMD приходилось всё время подправлять и улучшать. Новый Ryzen 9 9950X3D2 от этой проблемы наконец-то избавлен. Оба его CCD полностью равноправны, поэтому новинка столь же проста в обращении, как и восьмиядерный Ryzen 7 9800X3D. Ей не нужна сложная программная обвязка, а производительность не зависит от того, на какой именно кристалл операционная система отправит тот или иной поток.

Именно поэтому главным достоинством Ryzen 9 9950X3D2 следует считать не рекордные 192 Мбайт L3-кеша, а устранение асимметрии. Более того, второй кристалл SRAM в действительности вовсе не создаёт единый гигантский кеш. Ядра каждого CCD по-прежнему работают только со своими 96 Мбайт L3 и не могут напрямую обратиться к кешу соседнего вычислительного чиплета. Поэтому дополнительный стек кеш-памяти не увеличивает максимально доступный каждому процессорному ядру объём кеш-памяти, но делает ядра в разных CCD равноправными и одинаковыми с точки зрения удельной производительности.

Между тем AMD активно использует для продвижения новинки именно рекордный суммарный объём кеш-памяти, причём на этот раз компания решила уйти от ориентации на геймерскую аудиторию. Ryzen 9 9950X3D2 преподносится как решение для разработчиков и создателей контента, а его рекомендованная цена в $899 на $200 превышает стоимость Ryzen 9 9950X3D. Получается, что новый флагман по своему позиционированию приближается к младшим моделям Threadripper, стоимость которых начинается с $1200 за 24-ядерный Threadripper 7960X.

Впрочем, это вовсе не означает, что Ryzen 9 9950X3D2 не подходит для игровых систем. Дополнительный кеш в любом случае благоприятно влияет на игровую производительность, а симметричная конструкция избавляет новинку от одного из главных недостатков прежних 16-ядерных Ryzen X3D. Поэтому новый процессор вполне способен заинтересовать не только профессиональных пользователей, но и энтузиастов, желающих получить максимально быстрый настольный CPU независимо от его стоимости.

Формальные характеристики Ryzen 9 9950X3D2 выглядят вполне соответствующе его статусу нового флагмана. Общий объём кеш-памяти достиг 208 Мбайт, из которых 192 Мбайт приходятся на L3. Это абсолютный рекорд для массовых процессоров. Сопоставимый объём кеша можно встретить разве только у значительно более крупных серверных процессоров Epyc и Xeon, располагающих десятками ядер.

Характеристика Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9950X3D Ryzen 9 9950X3D2 Архитектура Zen 5 Zen 5 Zen 5 Техпроцесс, нм 4 + 6 4 + 6 + 7 4 + 6 + 7 Ядра / Потоки 16 / 32 16 / 32 16 / 32 Частота, ГГц 4,3–5,7 4,3–5,7 4,3–5,6 TDP, Вт 170 170 200 Макс. потребление, Вт 200 200 270 L3-кеш, Мбайт 64 128 192 Память DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 Встроенная графика RDNA 2 (2CU) RDNA 2 (2CU) RDNA 2 (2CU) PCIe 24 × PCIe 5.0 24 × PCIe 5.0 24 × PCIe 5.0 Сокет AM5 AM5 AM5 Официальная цена $649 $699 $899

Очевидно, что в лице Ryzen 9 9950X3D2 компания AMD пыталась создать «самый жирный» Ryzen. Однако добиться этого удалось не без компромиссов. Несмотря на то, что в процессорах поколения Zen 5 дополнительный SRAM-кристалл переехал под кристалл CCD и практически не влияет на его тепловой режим, максимальная частота новинки всё же снизилась на 100 МГц по сравнению с Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9950X3D.

Но куда интереснее другое. Для нового флагмана AMD увеличила тепловой пакет с 170 до 200 Вт, а предельное энергопотребление — сразу до 270 Вт. На первый взгляд это выглядит так, будто второй кристалл 3D-кеша потребовал серьёзных энергетических жертв. Однако в действительности причина совсем в другом. Судя по всему, AMD решила компенсировать небольшое снижение максимальной частоты более агрессивными настройками питания и тем самым обеспечить Ryzen 9 9950X3D2 частотное преимущество в тяжёлых многопоточных нагрузках. Чтобы проверить это предположение, мы сравнили рабочие частоты Ryzen 9 9950X3D2 и Ryzen 9 9950X3D в Cinebench R23 при различном числе задействованных потоков.

Результат оказался весьма показательным. При нагрузке на один или несколько потоков Ryzen 9 9950X3D2 действительно немного уступает предшественнику, проигрывая ему в среднем около 50 МГц. Однако по мере роста нагрузки ситуация меняется. Начиная примерно с 10 потоков, новый процессор выходит вперёд, а при полной загрузке всех ядер его преимущество по частоте достигает почти 200 МГц.

Таким образом, лидерство Ryzen 9 9950X3D2 в тяжёлых многопоточных задачах будет опираться не только и не столько на увеличенный объём кеш-памяти, сколько на более высокие рабочие частоты. Правда, расплачиваться за это придётся заметно возросшим энергопотреблением. Способность новинки потреблять до 270 Вт предъявляет повышенные требования как к системе охлаждения, так и к материнской плате. И если с первым пунктом всё более-менее очевидно, то второй не стоит недооценивать: далеко не каждая плата Socket AM5 проектировалась с расчётом на столь прожорливые процессоры.

В итоге Ryzen 9 9950X3D2 оказался весьма необычным продуктом. На первый взгляд он выглядит как Ryzen 9 9950X3D ещё с одним кристаллом SRAM и рекордным 192-Мбайт кешем третьего уровня. Но главная особенность заключается вовсе не в объёме L3, а в том, что AMD наконец создала полностью симметричный 16-ядерный Ryzen X3D. Но так ли это важно для реальной производительности, покажут тесты.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

В том, что Ryzen 9 9950X3D2 — самый быстрый потребительский процессор AMD на данный момент, нет никаких сомнений. Однако интересна величина его преимущества перед другими 16-ядерниками, поэтому главными соперниками нового флагмана в нашем тестировании стали Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9950X3D. Сравнение с первым позволит увидеть, что даёт 3D-кеш вообще, а со вторым — насколько два кристалла 3D-кеша и симметричная конструкция лучше привычной асимметричной.

Также в тестировании приняли участие ещё несколько CPU. Во-первых, опасный внутренний конкурент Ryzen 9 9950X3D2, восьмиядерник Ryzen 7 9850X3D, который при гораздо более низкой цене способен оспорить игровое лидерство 16-ядерной новинки. А во-вторых, два флагманских процессора из синего лагеря — Core Ultra 7 270K Plus и Core i9-14900K.

В итоге список использованного в тестовых системах оборудования приобрёл следующий вид.

Процессоры: AMD Ryzen 9 9950X3D2 (Granite Ridge, 16 ядер, 4,3-5,6 ГГц, 192 Мбайт L3); AMD Ryzen 9 9950X3D (Granite Ridge, 16 ядер, 4,3-5,7 ГГц, 128 Мбайт L3); AMD Ryzen 9 9950X (Granite Ridge, 16 ядер, 4,3-5,7 ГГц, 64 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 9850X3D (Granite Ridge, 8 ядер, 4,7-5,6 ГГц, 96 Мбайт L3); Intel Core Ultra 7 270K Plus (Arrow Lake, 8P+16E-ядер, 3,7-5,5/3,2-4,7 ГГц, 36 Мбайт L3); Intel Core i9-14900K (Raptor Lake, 8P+16E-ядер, 3,2-6,0/2,4-4,4 ГГц, 36 Мбайт L3).

Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

Материнские платы: MSI MEG Z890 Unity-X (LGA1851, Intel Z890); ASUS ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790); MSI MPG X870E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X870E).

Память: 2 × 24 Гбайт DDR5-7200 SDRAM (G.Skill Trident Z5 RGB F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK).

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: Deepcool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Настройка подсистем памяти в платформе LGA1851 выполнялась по XMP-профилю выбранного комплекта модулей — DDR5-7200 с таймингами 36-46-46-115. В платформе LGA1700 для подсистемы памяти выбирался режим DDR5-6400 с таймингами 32-39-39-102. В платформе Socket AM5 память работала в синхронном режиме DDR5-6000 с таймингами 30-38-38-96.

Процессоры тестировались с паспортными ограничениями по потреблению и стандартным профилем производительности. Также необходимо указать, что BIOS в платформе LGA1700 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x12F, которая окончательно устраняет деградацию процессоров, связанную с подачей завышенных напряжений. А BIOS в платформе LGA1851 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x117, которая должна увеличивать игровую производительность процессоров семейства Arrow Lake. Кроме того, в обеих платформах применялся профиль настроек Intel Default, который отменяет «оптимизации», введённые производителями материнских плат по своей инициативе. Опциональный профиль разгона Intel 200S Boost для процессоров Arrow Lake также принудительно не активировался.

Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (25H2) Build 26200.8246, включающей все актуальные обновления на момент тестирования. Для дополнительного повышения производительности мы отключали в настройках Windows «Целостность памяти» и активировали «Планирование GPU с аппаратным ускорением». В системе использовался свежий графический драйвер GeForce 596.36 Driver.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Синтетические бенчмарки:

3DMark Professional Edition 2.32.8853 — тестирование в сценарии CPU Profile 1.1 в однопоточном и многопоточном режимах.

Cinebench 2026 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.

Geekbench 6.7.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

7-zip 26.01 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

Adobe Photoshop 2026 27.3.1.4 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.6, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Adaptive Wide Angle, Camera Raw, Lens Correction, Content-Aware Fill, Reduce Noise, Smart Sharpen, Iris Blur, Field Blur.

Adobe Photoshop Lightroom Classic 15.1.1 — тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Используется тестовый скрипт PugetBench for Lightroom Classic 1.0.0, моделирующий базовую работу с библиотекой и редактирование, а также импорт/экспорт, Smart Preview, создание панорам и HDR-изображений.

Adobe Premiere Pro 2026 26.0.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 2.0.1, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

Blender 5.1.1 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.

Corona 10 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Corona Benchmark.

DaVinci Resolve Studio 20.3.2 — оценка производительности обработки видео при кодировании различными кодеками, обработке исходников и наложении эффектов. Используется тестовый скрипт PugetBench for DaVinci Resolve 2.0.0.

Llama 3.1 8B — тестирование скорости инференса модели Meta✴-Llama-3.1-8B-Instruct (8,03 млрд параметров) на CPU с помощью бэкенда llama.cpp. Измеряется производительность генерации токенов.

Microsoft Visual Studio 2022 (17.14.31) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта — Blender версии 5.2.0 Alpha.

Stockfish 18.0 — тестирование скорости работы популярного шахматного движка в AVX2-версии. Используется стандартный бенчмарк с глубиной анализа 28 полуходов.

SVT-AV1 4.0.1 — тестирование скорости перекодирования видео в формат AV1. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

Topaz Video 1.4.0 — тестирование производительности при улучшении качества видео с использованием ИИ-алгоритмов, исполняемых на CPU. Используется встроенный бенчмарк по всем моделям на исходном видео 768×576 (PAL).

X264 165 r3222 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.264/AVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

X265 r13309 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.265/HEVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

V-Ray 6.00.01 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный V-Ray 5 Benchmark.

Игры:

Anno 1800. Настройки графики: DirectX12, Graphics Quality = Ultra High.

Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.

Battlefield 6. Настройки графики: Graphics Quality = Ultra, Anti-Aliasing = TAA, Upscaling Technique = Off, Future Frame Rendering = Off.

Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.

Hogwarts Legacy. Настройки графики: Global Quality Preset = Ultra, Ray Tracing Quality = Low, Anti-Aliasing Mode = TAA High.

Horizon Zero Dawn Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing = TAA, Upscale Method = Off.

Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra.

Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

Starfield. Настройки графики: Graphics Preset = Ultra, Upscaling = Off.

The Last of Us Part II Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing Mode = TAA.

The Outer Worlds 2. Настройки графики: Graphics Quality = Very High, Hardware Raytracing = On, Hardware Ray Traced Shadows = On, Field of View = 121.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. Настройки графики: Resolution Upscaling = TAA, Quality Preset: Ultra.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в синтетических тестах

Синтетические тесты сложно считать полноценной моделью реальных приложений. Как правило, они в большей степени отражают особенности архитектуры процессоров и позволяют оценить их потенциал в идеальных условиях. Поэтому относиться к приведённым в этом разделе результатам стоит скорее как к иллюстрации сильных и слабых сторон различных решений, а не как к прямому прогнозу производительности в повседневных задачах.

Если говорить об однопоточной производительности, то Ryzen 9 9950X3D2 выглядит совершенно по-флагмански. По сравнению с Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9950X3D он не только не потерял в быстродействии, но и в некоторых случаях смог выйти вперёд. Очевидно, положительный эффект от увеличенного объёма кеш-памяти вполне компенсирует небольшое снижение частоты.

Характерно, что Ryzen 9 9950X3D2 оказался в однопоточных тестах быстрее Ryzen 9 9950X3D, хотя формально оба процессора имеют похожую архитектуру, а Ryzen 9 9950X3D работает на чуть более высокой частоте. Объяснение кроется в особенностях алгоритмов AMD: в неигровых однопоточных нагрузках Ryzen 9 9950X3D предпочитает использовать CCD без дополнительного кеша, полагаясь на его более высокую частоту. В Ryzen 9 9950X3D2 такого разделения попросту нет, поэтому любой поток всегда получает доступ к увеличенному за счёт технологи 3D V-Cache кешу третьего уровня.

В многопоточной синтетике преимущество новинки становится ещё более заметным, и его природа вполне понятна. С одной стороны, Ryzen 9 9950X3D2 располагает двумя CCD с увеличенным объёмом L3-кеша. С другой — благодаря более высоким лимитам энергопотребления он способен поддерживать повышенные частоты при полной загрузке ядер. Поэтому в большинстве многопоточных тестов новый процессор уверенно опережает не только Ryzen 9 9950X, но и Ryzen 9 9950X3D.

Тем не менее доминирование Ryzen 9 9950X3D2 оказывается достаточно скромным по относительной величине и укладывается в диапазон нескольких процентов. Иными словами, результаты синтетических тестов хорошо согласуются с теми ожиданиями, которые сформировались после знакомства с характеристиками Ryzen 9 9950X3D2. Новый флагман AMD действительно быстрее предшественников, однако никакой революции он не приносит. Как и в случае с недавно вышедшим Ryzen 7 9850X3D, речь снова идёт о последовательном развитии семейства Ryzen 9000, когда новинка обеспечивает относительно небольшие улучшения, по крайней мере с точки зрения синтетических тестов.

⇡#Производительность в приложениях

Результаты в реальных ресурсоёмких приложениях представляют, пожалуй, наибольший интерес. Во-первых, AMD сама позиционирует Ryzen 9950X3D2 как решение для разработчиков и создателей контента. Во-вторых, как раз здесь должна проявиться сильная сторона новой конструкции — два равноправных CCD с одинаковым 3D-кешем вместо асимметричной схемы Ryzen 9 9950X3D, в котором потоки, создаваемые приложениями, в первую очередь отправляются на высокочастотные ядра, не имеющие доступа к 3D-кешу.

И, надо сказать, новый флагман AMD действительно выглядит лучше предшественника. Если посмотреть на усреднённую производительность по всему набору тестовых приложений, Ryzen 9 9950X3D2 оказывается не только самым быстрым процессором AMD, но и лучшим настольным процессором для рабочих задач вообще. В среднем он примерно на 5 % превосходит Ryzen 9 9950X3D, почти на 10 % опережает обычный Ryzen 9 9950X и при этом на 7 % обходит Core Ultra 7 270K Plus, который до сих пор выглядел одним из сильнейших процессоров для рабочих систем. Иными словами, пусть революции и не произошло, но в ассортименте у AMD теперь появился новый лидер.

При этом преимущества новинки проявляются довольно равномерно. Более высокие частоты под полной нагрузкой вместе с увеличенным L3-кешем, доступным всем вычислительным ядрам, позволяют Ryzen 9 9950X3D2 обходить по производительности Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9950X во всех без исключения тестовых задачах. Примечательно, что впервые за всю историю Ryzen X3D дополнительный кеш перестал быть исключительно игровым оружием и начал приносить вполне ощутимую пользу в профессиональных приложениях.

Практически в любой ресурсоёмкой задаче новый 16-ядерник как минимум на 2-3 % опережает предшественников. Но наиболее заметно его преимущество проявляется в рендеринге, при архивации и в шахматном анализе. В Blender, V-Ray и Corona новый Ryzen 9 9950X3D2 оказывается на 5-7 % быстрее Ryzen 9 9950X3D, в 7-Zip прирост относительно Ryzen 9 9950X3D достигает 5-7 %, а в шахматном движке Stockfish преимущество новинки и вовсе приближается к 10 %. Столь заметное преимущество трудно объяснить одними лишь повышенными частотами при полной нагрузке. А значит, дополнительный объём кеш-памяти действительно полезен для подобных вычислений.

Впрочем, несмотря на всё это, Ryzen 9 9950X3D2 не демонстрирует подавляющего превосходства над Core Ultra 7 270K Plus. Процессор Intel, который стоит втрое дешевле, остаётся довольно неплохим выбором для систем, нацеленных на создание и обработку контента. Более того, в приложениях для работы с видео и в части кодировщиков видео он даже быстрее Ryzen 9 9950X3D2. При этом у Core Ultra 7 270K Plus в полтора раза меньше потоков и в два с половиной раза меньше суммарный объём кеш-памяти. Всё это показывает, что технология 3D V-Cache не способна творить чудеса, а её эффективность сильно зависит от характера нагрузки. Поэтому даже столь навороченный CPU, как Ryzen 9 9950X3D2, не превращается в безоговорочного лидера всегда и везде.

Рендеринг:

Перекодирование видео:

Обработка фото:

Работа с видео:

Нейросети:

Компиляция:

Архивация:

Шахматы:

Таким образом, общая картина выглядит вполне однозначно. Маркетинговые заявления AMD о профессиональной направленности Ryzen 9 9950X3D2 не лишены оснований. В отличие от первых поколений Ryzen X3D, где дополнительный кеш решал задачу повышения FPS в играх, новый флагман действительно способен извлекать пользу из своей необычной конструкции в том числе и в рабочих нагрузках. Более того, на сегодняшний день Ryzen 9 9950X3D2 можно назвать самым быстрым массовым процессором для создания контента и профессиональной работы. При этом он не совершает революции, а лишь выжимает из архитектуры Zen 5 последние несколько процентов производительности. Но именно так зачастую и выглядят флагманские продукты.

⇡#Производительность в играх. Тесты 1080p

Если в прошлом разделе про Ryzen 9 9950X3D2 мы рассуждали как про улучшенный дополнительным кешем и повышенной частотой Ryzen 9 9950X3D, то в играх говорить про него нужно с других позиций. Дело в том, что предшествующий Ryzen 9 9950X3D при запуске игр фактически превращается в восьмиядерник, отключая CCD без дополнительного кеша, в то время как Ryzen 9 9950X3D2 остаётся полноценным 16-ядерным процессором. Поскольку оба вычислительных кристалла новинки имеют одинаковый объём L3-кеша 96 Мбайт, никакого разделения на «игровые» и «неигровые» ядра здесь больше нет, и деактивировать один из CCD нет необходимости.

И на первый взгляд это должно было дать новому флагману серьёзное преимущество. Однако результаты показывают, что не всё так однозначно. Если смотреть на среднюю производительность по всему набору игр, Ryzen 9 9950X3D2 действительно оказывается быстрее Ryzen 9 9950X3D примерно на 4 %, а его превосходство над обычным Ryzen 9 9950X превышает 24 %. В дополнение к этому новый процессор показывает лучшие результаты и по минимальному FPS, что говорит о более стабильной частоте кадров и меньшем количестве просадок.

Но главным сюрпризом становится другое. Несмотря на полностью симметричную конструкцию и рекордный объём кеш-памяти, Ryzen 9 9950X3D2 всё-таки не стал безоговорочно самым быстрым игровым процессором AMD. По средней частоте кадров он примерно на 1 % уступает Ryzen 7 9850X3D, хотя по минимальному FPS выигрывает у него около 2 %.

Причина отсутствия чистой победы хорошо известна и связана с фундаментальными особенностями многочиплетной архитектуры AMD. Да, Ryzen 9 9950X3D2 избавился от асимметрии и программных ухищрений, присущих Ryzen 9 9950X3D. Но он по-прежнему остаётся двухчиплетным процессором. А значит, дополнительные задержки при взаимодействии между ядрами разных CCD никуда не исчезли. Для части игр этот фактор оказывается значимее дополнительных ядер и увеличенного объёма кеш-памяти. Именно поэтому восьмиядерный Ryzen 7 9850X3D продолжает выглядеть столь убедительно на фоне процессора, который фактически представляет собой его удвоенную копию. Все ядра Ryzen 7 9850X3D расположены внутри одного кристалла и работают с единым массивом кеш-памяти, а это гарантирует минимальные задержки и до сих пор остаётся наилучшей конфигурацией для игровых нагрузок.

Если посмотреть на результаты отдельных проектов, эта закономерность прослеживается довольно отчётливо. Например, в Cyberpunk 2077 новый Ryzen 9 9950X3D2 уступает Ryzen 7 9850X3D почти 8 %, в Horizon Zero Dawn Remastered разрыв превышает 3 %, а в Kingdom Come: Deliverance II составляет примерно 2 %. Ещё более показательной выглядит ситуация в The Last of Us Part II Remastered, где новый флагман проигрывает восьмиядернику почти 9 %.

Однако существуют и игры, которые способны эффективно использовать преимущества многоядерного CPU, невзирая на задержки межъядерного взаимодействия. Особенно хорошо Ryzen 9 9950X3D2 проявляет себя в Starfield, где он становится абсолютным лидером тестирования и опережает старший восьмиядерник с 3D-кешем почти на 10 %. Очень уверенно новинка выглядит в Anno 1800, Baldur's Gate 3 и The Outer Worlds 2, где её преимущество перед другими процессорами AMD оказывается тоже хорошо заметным. Кроме того, именно Ryzen 9 9950X3D2 демонстрирует более высокий минимальный FPS в Battlefield 6, Hogwarts Legacy и ряде других современных игр.

Таким образом, Ryzen 9 9950X3D2 получился довольно необычным игровым процессором. С одной стороны, он действительно заметно лучше Ryzen 9 9950X3D и наконец избавлен от программных костылей, которые традиционно прилагались ко всем старшим X3D-моделям. С другой — полностью устранить недостатки многочиплетной архитектуры AMD он всё же не смог. Поэтому звание самого быстрого игрового процессора на рынке за Ryzen 9 9950X3D2 закрепить не получится. Но зато его вполне можно назвать самым универсальным процессором для энтузиастов: он почти не уступает Ryzen 7 9850X3D в играх, но при этом предлагает вдвое больше ядер и значительно более высокий уровень производительности в рабочих приложениях.

⇡#Производительность в играх. Тесты в 2160p

Переход к разрешению 3840 × 2160 ожидаемо сглаживает различия между процессорами: в большинстве игр узким местом становится уже видеокарта, а не CPU. Тем не менее общая расстановка сил сохраняется. Ryzen 9 9950X3D2 остаётся одним из лидеров по среднему FPS и даже символически обходит Ryzen 7 9850X3D, хотя разница между ними укладывается в доли процента. Зато по минимальному FPS преимущество нового 16-ядерника выглядит заметнее — около 2 %, что позволяет говорить о чуть более стабильном игровом процессе.

По сравнению с Ryzen 9 9950X3D преимущество новинки в 4K составляет около 2 % по среднему FPS и примерно 3 % по минимальному. Отрыв от обычного Ryzen 9 9950X заметно больше — порядка 7 % по средней частоте кадров и около 9 % по минимальной. Иными словами, даже в разрешении, где основную роль играет видеокарта, дополнительный кеш и симметричная конструкция Ryzen 9 9950X3D2 продолжают приносить ощутимую пользу.

Тем не менее тесты в 4K не отменяют выводов, сделанных в предыдущем разделе: многочиплетная конструкция Ryzen 9 9950X3D2 не всегда идеальна для игр, достаточно посмотреть на результаты в Battlefield 6, Kingdom Come: Deliverance II или The Last of Us Part II Remastered. Но при высокой нагрузке на видеокарту эти недостатки почти растворяются, и Ryzen 9 9950X3D2 вполне заслуженно оказывается в компании лучших игровых процессоров современности.

⇡#Энергопотребление и температуры

Увеличив тепловой пакет Ryzen 9 9950X3D2 до 200 Вт и разрешив ему потреблять до 270 Вт, AMD явно решила больше не сдерживать новый флагман. Потому вопрос энергопотребления и рабочих температур Ryzen 9 9950X3D2 нельзя обойти стороной. Тем более что раньше AMD не упускала возможности подчеркнуть превосходство своих процессоров над конкурентами именно по показателю энергоэффективности.

Впрочем, при малопоточной нагрузке никаких поводов для беспокойства новый флагман не даёт. В однопоточном рендеринге в Cinebench 2026 исследуемый Ryzen 9 9950X3D2 потребляет примерно столько же энергии, сколько Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9950X3D. Температура при этом оказывается одной из самых низких среди участников тестирования. Впрочем, удивляться тут нечему: максимальная частота у Ryzen 9 9950X3D2 по сравнению с другими 16-ядерниками снижена на 100 МГц, а однопоточная нагрузка не требует задействования агрессивных лимитов питания в принципе.

Совсем иначе ситуация выглядит при полной загрузке всех ядер. И вот здесь Ryzen 9 9950X3D2 преподносит, пожалуй, самый неприятный сюрприз. Потребление нового флагмана AMD достигает почти 244 Вт, а это уже уровень, который ассоциируется исключительно с наиболее прожорливыми процессорами Intel. До Core i9-14900K новинка AMD всё же немного не дотягивается, однако Core Ultra 7 270K, Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9950X3D ведут себя намного скромнее.

Неудивительно, что агрессивная настройка лимитов питания не обходится без последствий. В многопоточном Cinebench 2026 температура Ryzen 9 9950X3D2 достигает в среднем 91 °C, причём речь идёт о тестовом стенде с кастомной системой жидкостного охлаждения. Фактически процессор постоянно работает вблизи верхней температурной границы (которая для Ryzen 9 9950X3D2 установлена в 95 °C), и это красноречиво показывает, какой ценой AMD удалось получить дополнительные несколько процентов производительности.

Иными словами, повышая лимиты питания, AMD добилась желаемого, но при этом поставила крест на какой-либо энергоэффективности. Если прежде старшие Ryzen X3D зачастую выглядели примерами разумного баланса между быстродействием и энергопотреблением, то Ryzen 9 9950X3D2 назвать экономичным процессором попросту невозможно. По соотношению «производительность на ватт» он заметно уступает своим предшественникам и в этом отношении гораздо ближе к Core i9-14900K, чем к Ryzen 9 9950X3D.

Не слишком радужно выглядит и картина в играх. В среднем Ryzen 9 9950X3D2 потребляет около 160 Вт, что заметно больше, чем требуется Ryzen 9 9950X3D и уж тем более Ryzen 7 9850X3D, которому для достижения почти такой же игровой производительности достаточно примерно 107 Вт. При этом температура нового флагмана AMD в игровых нагрузках оказывается выше, чем у всех остальных процессоров семейства Ryzen 9000, и заметно превосходит показатели Core Ultra 7 270K Plus. Фактически ещё более горячим и прожорливым решением остаётся лишь Core i9-14900K.

Более подробно ситуацию с температурами и потреблением можно оценить по приведённой ниже таблице с разбивкой по отдельным играм.

Игра / Параметр Ryzen 9 9950X3D2 Ryzen 9 9950X3D Ryzen 9 9950X Ryzen 7 9850X3D Core Ultra 7 270K Core i9-14900K Средняя температура CPU, °C Baldur's Gate 3 68,7 67,5 66,1 68,1 59,9 75,9 Battlefield 6 83,0 75,6 81,4 76,6 73,3 82,4 Kingdom Come: Deliverance II 73,2 70,2 66,8 73,5 63,7 74,9 Marvel's Spider-Man 2 71,1 67,6 69,5 69,8 65,3 75,4 The Last of Us Part II Remastered 68,9 70,9 68,2 71,7 66,5 77,2 Warhammer 40,000: Space Marine 2 68,0 65,6 66,1 66,2 60,2 69,6 Среднее потребление CPU, Вт Baldur's Gate 3 137,1 111,5 126,6 98,6 89,9 178,4 Battlefield 6 199,4 172,5 190,9 117,0 163,9 234,7 Kingdom Come: Deliverance II 162,9 129,7 132,6 113,2 114,2 204,1 Marvel's Spider-Man 2 155,7 150,4 148,4 103,2 123,9 190,1 The Last of Us Part II Remastered 162,1 125,6 155,6 113,5 124,1 216,7 Warhammer 40,000: Space Marine 2 140,8 111,1 132,8 95,5 100,0 163,0

Всё это заставляет задуматься о практической стороне вопроса. Если речь идёт о чисто игровой системе, то выбор в пользу Ryzen 7 9850X3D выглядит куда более рациональным. Восьмиядерник обеспечивает практически такую же частоту кадров, но при этом не требует мощной системы охлаждения и не предъявляет высоких требований к материнской плате. А значит, позволяет дополнительно сэкономить не только на процессоре, но и на сопутствующих компонентах.

В итоге эта часть тестирования раскрывает самые спорные качества Ryzen 9 9950X3D2. Стремясь выжать из архитектуры Zen 5 последние несколько процентов производительности, AMD словно забыла о том, что ещё совсем недавно энергоэффективность была одним из главных достоинств её продуктов. В результате новый флагман оказался удивительно похож на процессоры эпохи Extreme Edition: быстрый, но совершенно не склонный к энергетической умеренности.

⇡#Выводы

Появление Ryzen 9 9950X3D2 хорошо показывает, что AMD наконец-то сумела довести идею 16-ядерных X3D-процессоров до того состояния, в котором она и должна была находиться с самого начала. Предыдущие старшие Ryzen с 3D-кешем всегда получались продуктами с компромиссами. В приложениях они мало отличались от обычных 16-ядерных Ryzen, а в играх фактически превращались в восьмиядерники и полагались на целый ворох программных инструментов, от корректной работы которых напрямую зависела производительность. В результате даже выпущенный год назад Ryzen 9 9950X3D в определённом смысле выглядел как причудливый гибрид двух разных CPU.

Но Ryzen 9 9950X3D2 наконец-то избавился от этой двойственности. Все его ядра получили одинаковый объём кеш-памяти, а вместе с этим исчезли и программные костыли, которыми AMD «портила жизнь» владельцам старших Ryzen X3D на протяжении нескольких поколений. Новый флагман работает так, как и должен работать процессор такого класса: просто устанавливаешь его в систему — и получаешь максимальную производительность без дополнительных настроек, танцев с бубном и надежд на то, что планировщик Windows и Xbox Game Bar будут работать так, как обещала AMD.

И самое приятное, что такая конструкция действительно работает. Ryzen 9 9950X3D2 не только оказался лучшим настольным процессором для ресурсоёмких приложений, но и в играх выступил на уровне Ryzen 7 9850X3D, который остаётся эталонным геймерским CPU. В результате AMD удалось создать, пожалуй, самый универсальный процессор современности. Иными словами, если вам нужен CPU, способный одинаково хорошо справляться с любыми задачами, ничего лучше Ryzen 9 9950X3D2 на рынке не найти.

Впрочем, нельзя сказать, что прежний скепсис AMD относительно процессоров с двумя кристаллами 3D-кеша был полностью надуманным. Если смотреть только на цифры, второй кристалл 3D-кеша действительно не принёс революции: превосходство Ryzen 9 9950X3D2 над Ryzen 9 9950X3D измеряется несколькими процентами, а в играх новый 16-ядерный флагман не смог уверенно обойти восьмиядерный Ryzen 7 9850X3D. То есть в этом смысле AMD была права: экономически процессор с такой конструкцией выглядит довольно сомнительно. Но с инженерной точки зрения это шаг вперёд, поскольку он решает главную проблему старших Ryzen X3D — асимметрию.

Казалось бы, тут можно поставить точку и объявлять о безоговорочной победе AMD. Но именно здесь начинается и самая странная часть этой истории. Создав, возможно, лучший процессор в своей линейке, AMD сама же и испортила его двумя решениями, каждое из которых выглядит как минимум спорным.

Во-первых, компания решила оценить новинку в $899. Даже для продукта такого уровня это очень большая сумма. И хотя Ryzen 9 9950X3D2 действительно быстрее конкурирующего Core Ultra 7 270K Plus, имеющаяся между ними разница в производительности совершенно несопоставима с трёхкратной разницей в цене. А значит, с точки зрения рационального покупателя новый флагман AMD выглядит по меньшей мере сомнительно.

Во-вторых, AMD словно забыла, что ещё совсем недавно энергоэффективность была одним из главных достоинств её продуктов. Стремясь выжать из архитектуры Zen 5 последние несколько процентов производительности, компания выкрутила лимиты питания до такого уровня, что Ryzen 9 9950X3D2 неожиданно оказался ближе по аппетитам к Core i9-14900K, чем к собственным предшественникам. Предел потребления в 270 Вт выглядит откровенным перебором, а производительность на ватт у нового флагмана заметно хуже, чем у любых других представителей семейства Ryzen 9000.

Поэтому рекомендовать Ryzen 9 9950X3D2 массовому пользователю попросту невозможно. Для игровых систем гораздо логичнее выбрать Ryzen 7 9850X3D (или Ryzen 7 9800X3D), а тем, кому нужен мощный универсальный процессор, стоит присмотреться и к значительно более доступному Core Ultra 7 270K Plus. Даже Ryzen 9 9950X3D во многих случаях окажется более разумным выбором.

И всё-таки ругать Ryzen 9 9950X3D2 нет никакого желания. Скорее наоборот, ведь как эксперимент он оказался удивительно удачным. AMD наконец показала, какими должны быть старшие потребительские процессоры с 3D-кешем. И после знакомства с Ryzen 9 9950X3D2 возвращаться к асимметричным 16-ядерникам прошлых поколений уже совсем не хочется. Поэтому будем надеяться, что Ryzen 9 9950X3D2 займёт место в истории не как экзотический процессор для коллекционеров и энтузиастов, а как предвестник нового поколения симметричных моделей Ryzen X3D. Идея такого CPU оказалась правильной. А цену и энергетические аппетиты AMD всегда сможет поправить. И тогда у неё действительно получится процессор, к которому трудно будет предъявить серьёзные претензии.